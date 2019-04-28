"Мариуполь" - "Шахтер" - 0:1. 26 тур (ВИДЕО)  

Мариуполь - Шахтер - 0:1 (0:1)
 
Гол: Веллингтон Нем, 13.
 
Нереализованные пенальти: Жуниор Мораэс, 25 (мимо ворот). Алан Патрик, 51 (вратарь).
Фото "Мариуполь" - "Шахтер" - 0:1. 26 тур (ВИДЕО)
Фото: shakhtar.com
 
«Мариуполь»: Гальчук, Полегенько, Дава, Яворский, Горбунов, Демири (Белоконь, 63), Мишнев, Тищенко, Путря (Литовченко, 65), Вакула (Проданов, 85), Фомин.
 
«Шахтер» (Донецк): Шевченко, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Патрик (Фернанду, 63), Нем (Тете, 90), Коваленко, Соломон (Кайоде, 80), Маркос, Жуниор Мораэс.
 
Предупреждения: Тищенко, 32. Яворский, 52. Хочолава, 57. Мишнев, 66. Вакула, 79.
 
Удаление: Полегенько, 49.
 
Судьи: Арановский (Киев), Нижник (Винница), Куцев (Киев).
 
28 апреля. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 8 121 зрителя.
 
Весной «горняки» еще не пропускали в УПЛ: за семь туров до конца сезона команда Паулу Фонсеки имеет 64 очка и уверенно возглавляет таблицу. «Мариуполь» ведет борьбу за еврокубковые позиции (33 балла).
 
По разным причинам участия в матче не принимали сразу несколько лидеров «оранжево-черных», и на поле вышли голкипер Алексей Шевченко, пара центральных полузащитников Алан Патрик и Маркос Антонио, правый вингер Веллингтон Нем. 
 
То, что команды сделают упор на атаку, стало ясно с первых минут. Уже в дебюте Фомин обыграл вратаря, но не успел пробить и выпустил мяч за лицевую, а в ответ Мораес разобрался в штрафной с Давой и крутанул в правую девятку - неточно. Однако через пару мгновений гости открыли счет: Болбат с правого фланга отпасовал в центр штрафной, и Веллингтон Нем в касание поразил левый угол - 0:1.
 
Прошло десять минут, и после еще одного флангового прострела Болбата мяч угодил в руку Горбунову - пенальти. Жуниор Мораэс с точки развел мяч и голкипера по углам, но в ворота не попал. К успеху был близок Виктор Коваленко: почти с лини штрафной пробил на исполнение - рядом с крестовиной. Мариупольцы в обороне не отсиживались и организовали свой момент: после навеса слева Тищенко головой сбрасывал во вратарскую, где мог забивать Фомин, но форвард хозяев не дотянулся до мяча. 
 
Второй тайм начался с удаления в составе мариупольцев, когда Полегенько в штрафной сбил Жуниора Мораэса. Теперь к точке подошел Алан Патрик - Гальчук угадал направление и накрыл мяч в левом от себя углу. «Оранжево-черные» лишь усилили давление: Веллингтон Нем после навеса Мораэса головой пробил в перекладину, удар Исмаили с угла вратарской взял Гальчук, а Мораэс из центра штрафной не попал в створ. В ответ Путря приложился по мячу с лета - рядом с девяткой. Паулу Фонсека постепенно ввел в игру Фернанду и Оларенважу Кайоде, и оба активно провели заключительную десятиминутку. Выйдя на поле, нигериец мог забивать, но его на миг опередил Дава, а Фернанду пробил сначала в Яворского и затем выше ворот.
 
Последний шанс изменить счет имел Тете, но его удар пришелся в штангу. 1:0 - «Шахтер» делает еще один шаг к чемпионству. 
 
4 мая «горняки» в Харькове примут «Львов». Матч на ОСК «Металлист» начнется в 19:30.
 
 


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