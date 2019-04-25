"Динамо" - "Шахтер" - 0:0. 25 тур (ВИДЕО)  

Динамо - Шахтер - 0:0
 
Нереализованный пенальти: Жуниор Мораэс, 90+4 (вратарь).
 
«Динамо» (Киев): Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шепелев, Цыганков, Шапаренко (Цитаишвили, 54), Буяльский, Де Пена, Вербич (Русин, 73).
Фото "Динамо" - "Шахтер" - 0:0. 25 тур (ВИДЕО)
Фото: shakhtar.com
 
«Шахтер» (Донецк): Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Алан Патрик, Болбат (Бутко, 68), Тайсон, Степаненко (Дентинью, 76), Веллингтон Нем (Коваленко, 72), Жуниор Мораэс, Соломон.
 
Предупреждения: Буяльский, 31. Бурда, 58. Жуниор Мораэс, 58. Миколенко, 59. Де Пена, 62. Болбат, 63. Тайсон, 78. Цитаишвили, 79. Дентинью, 87.
 
24 апреля. Киев. НСК «Олимпийский».
 
 


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