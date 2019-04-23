Суперлига: Бронзовый финиш "Винницы"

20 апреля. Харьков. Спорткомплекс Национального юридического университета. 423 зрителя.
После того, как воспитанники наставника «Юракадемии» Владимира Романцова в двух предыдущих гостевых поединках в Тростянце дали решительный бой подопечным его коллеги-визави Васифа Талибова, казалось, что их противостояние за бронзу не ограничится минимальными для этого тремя встречами. По крайней мере, ожидалось, что харьковчане выиграют хотя бы первый из домашних матчей и создадут интригу в выяснении отношений.
Но этого не произошло, поскольку волейболисты «Винницы» на сей раз были на чужой площадке куда изобретательнее и четче, нежели на домашней. Их либеро Филипп Гармаш действовал надежнее своих оппонентов Сергея Кисиля и Даниила Анохина на приеме и в защите. После его качественных доводок мяча связующий Владислав Диденко отдавал четкие передачи нападающим Виктору Шаповалу, Дмитрию Сухинину Виталию Кучеру, Константину Рябухе и Денису Данилову, которые бомбили половину площадки «юристов».
Особенно преуспел в атаке Шаповал, чей КПД результативности оказался очень высоким - 73%. Сказалось то, что тандем Диденко/Шаповал был хорошо сыгран за годы выступлений его в составе... «Юракадемии».
Кроме атакующего потенциала, гости преуспели также на подаче, выбивая хозяев из приема, и на блоке, где Диденко, Рябуха и Данилов «чехлили» форвардов харьковской команды. И особенно - диагональщика «юристов» Андрея Левченко, который, в отличие от матчей в Тростянце (там тогда нащелкал 25 и 22 очка), нынче вынужден был ограничиться всего восемью результативными ударами.
В двух начальных партиях «Винница» сразу уходила вперед, достигая к их серединам ощутимого отрыва - 13:8 и 16:10, а в концовках еще больше его увеличивала. Только в третьем сете хозяева до счета 12:13 действовали с гостями на равных, но затем визитеры совершали резкие побеги.
Итак, трижды победив в этой серии плей-офф, «Винница» завоевала бронзу национальной чеканки. А для «Юракадемии», занявшей четвертое безмедальное место, утешением стало то, что ее лидер нападения Андрей Левченко был признан лучшим диагональшиком суперлиги сезона-2018/19.
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