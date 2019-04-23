Суперлига: Бронзовый финиш "Винницы"

За 3-е место

ВИННИЦА - ЮРАКАДЕМИЯ - 3-0

Матч №3

ЮРАКАДЕМИЯ - ВИННИЦА - 0:3 (19:25, 14:25, 18:25)

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«Юракадемия» (Харьков): Шуров - 3 очка (1 - атака, 0 - подача, 2 - блок), Русин, Ефименко - 3 (2+0+1), Рогожин - 8 (5+2+1), Левченко - 8 (8+0+0), Каримов - 5 (5+0+0); Кисиль (либеро), Анохин (либеро), Рябов - 1 (1+0+0), Тюрин - 1 (1+0+0), Ерошин, Титаренко - 3 (3+0+0).

«Винница» (Тростянец): Диденко - 4 (1+1+2), Кучер - 8 (7+1+0), Рябуха - 6 (4+0+2), Шаповал - 20 (16+3+1), Сухинин - 9 (8+0+1), Данилов - 6 (4+0+2); Гармаш (либеро), Канаев, Стеблецкий, Клепко - 1 (1+0+0).

Время игры - 62 минуты (21+19+22).

Игровые очки: 57:75 (атака - 26:41, подача - 2:5, блок - 4:8, ошибки соперника - 19:21).

Позитивный прием - 39%:53%.

Судьи: Босенко (Сумы), Иванов (Киев).

20 апреля. Харьков. Спорткомплекс Национального юридического университета. 423 зрителя.

После того, как воспитанники наставника «Юракадемии» Владимира Романцова в двух предыдущих гостевых поединках в Тростянце дали решительный бой подопечным его коллеги-визави Васифа Талибова, казалось, что их противостояние за бронзу не ограничится минимальными для этого тремя встречами. По крайней мере, ожидалось, что харьковчане выиграют хотя бы первый из домашних матчей и создадут интригу в выяснении отношений.

Но этого не произошло, поскольку волейболисты «Винницы» на сей раз были на чужой площадке куда изобретательнее и четче, нежели на домашней. Их либеро Филипп Гармаш действовал надежнее своих оппонентов Сергея Кисиля и Даниила Анохина на приеме и в защите. После его качественных доводок мяча связующий Владислав Диденко отдавал четкие передачи нападающим Виктору Шаповалу, Дмитрию Сухинину Виталию Кучеру, Константину Рябухе и Денису Данилову, которые бомбили половину площадки «юристов».

Особенно преуспел в атаке Шаповал, чей КПД результативности оказался очень высоким - 73%. Сказалось то, что тандем Диденко/Шаповал был хорошо сыгран за годы выступлений его в составе... «Юракадемии».

Кроме атакующего потенциала, гости преуспели также на подаче, выбивая хозяев из приема, и на блоке, где Диденко, Рябуха и Данилов «чехлили» форвардов харьковской команды. И особенно - диагональщика «юристов» Андрея Левченко, который, в отличие от матчей в Тростянце (там тогда нащелкал 25 и 22 очка), нынче вынужден был ограничиться всего восемью результативными ударами.

В двух начальных партиях «Винница» сразу уходила вперед, достигая к их серединам ощутимого отрыва - 13:8 и 16:10, а в концовках еще больше его увеличивала. Только в третьем сете хозяева до счета 12:13 действовали с гостями на равных, но затем визитеры совершали резкие побеги.

Итак, трижды победив в этой серии плей-офф, «Винница» завоевала бронзу национальной чеканки. А для «Юракадемии», занявшей четвертое безмедальное место, утешением стало то, что ее лидер нападения Андрей Левченко был признан лучшим диагональшиком суперлиги сезона-2018/19.