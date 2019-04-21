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2019-04-21
Лига 1: "Ницца" и "Бордо" потерпели фиаско
"Ним" победил "Бордо" в матче 33-го тура Лиги 1.
В других встречах "Кан" взял верх над "Ниццей", а "Монпелье" - над "Страсбуром".
Фото: ogcnice.com
Чемпионат Франции
Лига 1
33-й тур
"Ним" - "Бордо" - 2:1 (1:1)
Голы: Маджа, 13 (0:1). Саванье, 16 - с пенальти (1:1). Рипар, 63 (2:1).
"Ним": Бернардони, Мигель, Либой, Ферри (Валлс, 51), Саванье, Буанга (Гийом, 90), Мауасса, Бобишон, Рипар, Алиуи, Бозок (Тиуб, 67).
"Бордо": Костиль, Сабали, Йованович, Кунде, Лоре (Адли, 78), Юссуф (Пундже, 70), Отавиу, Башич, Де Превиль, Камано, Маджа (Бриан, 45).
Предупреждения: Кунде, 16. Йованович, 28. Камано, 41. Де Превиль, 83.
Судья: Батта.
20 апреля. Ним. Стадион "Stade Des Costieres".
"Ницца" - "Кан" - 0:1 (0:0)
Гол: Джикю, 74.
Нереализованный пенальти: Вальтер, 28 (вратарь)
"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер (Педру Бразау, 77), Сарр, Эрелль, Аталь, Вальтер (Джазири, 80), Ле Мелу, Тамез, Сен-Максимен, Срарфи (Сако, 67).
"Кан": Самба, Имору, Санко (Армугом, 67), Джикю, Гради, Заари, Оньянге, Кауи (Чокунте, 63), Деминге, Кривелли (Гильбер, 78), Нинга.
Предупреждения: Ле Мелу, 16. Джикю, 27. Нинга, 60. Армугом, 85. Данте, 89.
Судья: Мигельгорри.
20 апреля. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".
"Страсбур" - "Монпелье" - 1:3 (1:2)
Голы: Делор, 22 (0:1). Молле, 28 (0:2). Мартинес, 34 (1:2). Делор, 86 (1:3).
"Страсбур": Селс, Кароль (Каси, 72), Митрович, Мартинес, Мартен, Прцич, Грансир (Томассон, 78), Гонсалвеш, Сиссоко, Да Кошта, Мотиба (Айорк, 65).
"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго, Агилар (Суарес, 78), Ле Таллек, Молле (Лан, 81), Скири, Делор, Лаборд (Самбия, 87).
Предупреждения: Гонсалвеш, 30. Мендеш, 46. Ойонго, 52. Мартен, 83.
Судья: Летексье.
20 апреля. Страсбург. Стадион "La Meinau".
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