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Лига 1: "Ницца" и "Бордо" потерпели фиаско "Ним" победил "Бордо" в матче 33-го тура Лиги 1. В других встречах "Кан" взял верх над "Ниццей", а "Монпелье" - над "Страсбуром". Фото: ogcnice.com Чемпионат Франции Лига 1 33-й тур "Ним" - "Бордо" - 2:1 (1:1) Голы: Маджа, 13 (0:1). Саванье, 16 - с пенальти (1:1). Рипар, 63 (2:1). "Ним": Бернардони, Мигель, Либой, Ферри (Валлс, 51), Саванье, Буанга (Гийом, 90), Мауасса, Бобишон, Рипар, Алиуи, Бозок (Тиуб, 67). "Бордо": Костиль, Сабали, Йованович, Кунде, Лоре (Адли, 78), Юссуф (Пундже, 70), Отавиу, Башич, Де Превиль, Камано, Маджа (Бриан, 45). Предупреждения: Кунде, 16. Йованович, 28. Камано, 41. Де Превиль, 83. Судья: Батта. 20 апреля. Ним. Стадион "Stade Des Costieres". "Ницца" - "Кан" - 0:1 (0:0) Гол: Джикю, 74. Нереализованный пенальти: Вальтер, 28 (вратарь) "Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер (Педру Бразау, 77), Сарр, Эрелль, Аталь, Вальтер (Джазири, 80), Ле Мелу, Тамез, Сен-Максимен, Срарфи (Сако, 67). "Кан": Самба, Имору, Санко (Армугом, 67), Джикю, Гради, Заари, Оньянге, Кауи (Чокунте, 63), Деминге, Кривелли (Гильбер, 78), Нинга. Предупреждения: Ле Мелу, 16. Джикю, 27. Нинга, 60. Армугом, 85. Данте, 89. Судья: Мигельгорри. 20 апреля. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера". "Страсбур" - "Монпелье" - 1:3 (1:2) Голы: Делор, 22 (0:1). Молле, 28 (0:2). Мартинес, 34 (1:2). Делор, 86 (1:3). "Страсбур": Селс, Кароль (Каси, 72), Митрович, Мартинес, Мартен, Прцич, Грансир (Томассон, 78), Гонсалвеш, Сиссоко, Да Кошта, Мотиба (Айорк, 65). "Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго, Агилар (Суарес, 78), Ле Таллек, Молле (Лан, 81), Скири, Делор, Лаборд (Самбия, 87). Предупреждения: Гонсалвеш, 30. Мендеш, 46. Ойонго, 52. Мартен, 83. Судья: Летексье. 20 апреля. Страсбург. Стадион "La Meinau".

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