Бундеслига: "Лейпциг" закрепился на третьем месте

"Лейпциг" в матче 30-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1.
 
Дубль оформил Марсель Хальстенберг.
Фото Бундеслига: "Лейпциг" закрепился на третьем месте
Фото: bild.de
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1
 
30-й тур
 
"Боруссия М" - "РБ Лейпциг" - 1:2 (0:1)
 
Голы: Хальстенберг, 17 - с пенальти (0:1). Хальстенберг, 53 (0:2). Плеа, 61 (1:2).
 
"Боруссия М": Зоммер, Янчке, Гинтер, Штробль, Крамер, Закария, Нойхаус (Хофманн, 62), Раффаэл (Вендт, 79), Херрманн (Траоре, 86), Азар, Плеа.
 
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Кампль, Забитцер, Форсберг (Айдара, 74), Ляймер, Вернер (Орбан, 81), Кунья (Поульсен, 46).
 
Предупреждения: Айдара, 75. Поульсен, 85.
 
Судья: Осмерс (Германия).
 
20 апреля. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".


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