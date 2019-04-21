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Бундеслига: "Лейпциг" закрепился на третьем месте "Лейпциг" в матче 30-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1. Дубль оформил Марсель Хальстенберг. Фото: bild.de Чемпионат Германии Бундеслига 1 30-й тур "Боруссия М" - "РБ Лейпциг" - 1:2 (0:1) Голы: Хальстенберг, 17 - с пенальти (0:1). Хальстенберг, 53 (0:2). Плеа, 61 (1:2). "Боруссия М": Зоммер, Янчке, Гинтер, Штробль, Крамер, Закария, Нойхаус (Хофманн, 62), Раффаэл (Вендт, 79), Херрманн (Траоре, 86), Азар, Плеа. "РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Кампль, Забитцер, Форсберг (Айдара, 74), Ляймер, Вернер (Орбан, 81), Кунья (Поульсен, 46). Предупреждения: Айдара, 75. Поульсен, 85. Судья: Осмерс (Германия). 20 апреля. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".

Спорт-Экспресс

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