Суперлига: "Днепр" дарит путевку "Химику" (ВИДЕО)  

ХИМИК - ДНЕПР - 3-2

Матч № 5

ХИМИК - ДНЕПР - 76:71 (21:19, 17:10, 14:25, 24:17)

Фото: fbu.ua

«Химик» (Южный): Эдвин (9 + 11 подборов + 10 передач), Рябчук (4 + 3 перехвата), Марченко (16), Джонс (11 + 5 подборов + 4 передачи), Павлов (19 + 6 подборов) - старт; Сидоров (8), Антипов (9), Войналович.

«Днепр»: Вильховецкий, Мишула (20 + 5 передач), Глебов (8 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Тимофеенко (11 + 9 подборов), Натяжко (6) - старт; Шундель (8), Фесенко (12 + 8 подборов), Закурдаев (6), Сизов.

16 апреля. Южный. ФСК «Олимп». 1500 зрителей.

Две мощные победы «Днепра» на своей площадке, позволившие ему сравнять счет в серии, психологическую стойкость баскетболистов «Химика» покоробили, но не сломили. И в решающем противостоянии в родных стенах южненцы вновь предстали коллективом, который способен на великие свершения.

Своей самоотдачей и находчивостью в кульминационные минуты игры подопечные Виталия Степановского однозначно превзошли днепрян, которые в заключительные 120 секунд фактически своими руками вручили соперникам «золотой ключик» от двери под вывеской «Финал»…

По всей видимости, баскетболисты «Химика» скрупулезно разобрали причины провала в Днепре, поскольку сразу же уделили особое внимание надежности защиты в «краске». Быстро смещаясь туда по мере необходимости, они не позволяли вольготно чувствовать себя там сначала мощноплечему Кириллу Натяжко, а затем и его тезке с аналогичной метрикой - Фесенко.

Правда, экс-капитан сборной Украины эпизодически вылавливал набросы от партнеров, но в случае фолов на себе пробивал с линии штрафных неважно: цели достигли всего четыре его попытки из десяти. А поскольку у «Днепра» еще более неважно залетало из-за шестиметровой линии (всего в матче - лишь 8 раз из 33!), то он пополнял свой очковый багаж преимущественно в быстрых контратаках.

В свою очередь, хозяева площадки, среди которых особо выделялся плеймейкер Деон Эдвин, лишь очко недобравший до итогового «трипл-дабла», во всех компонентах действовали более продуктивно. И к большому перерыву оформили себе 9 очков преимущества.

Но в третьей четверти, сместив в атаках акцент на индивидуальную проворность Александра Мишулы, Дмитрия Глебова и Станислава Тимофеенко, а также усилив общую мобильность в обороне, днепрянам удалось на время перехватить инициативу. В чужой «краске» Сергей Павлов и Крис Джонс постоянно утыкались в торсы опекунов, а броски с дальней дистанции Кирилла Марченко и Ильи Сидорова стали большой редкостью. Соответственно, подопечные Дениса Журавлева не только отыгрались, но и сами к 35-й минуте повели «плюс 5».

В этой ситуации тайм-аут Виталия Степановского стал, практически, спасительным. Ведь далее трехочковые попадания стали реальностью в исполнении не только двух вышеуказанных снайперов, но и Сергея Павлова с Александром Антиповым.

Впрочем, «Химик» наверняка не спасли бы и они, не помоги им сами гости. Две потери и глупейший фол в нападении по ходу заключительных 120 секунд поединка, а также очередные неточные броски отчаяния Мишулы с 8-9 метров - явно не те шаги, которые днепряне просто обязаны были предпринять для достижения победы. Но сделать их не удалось ни наставнику Денису Журавлеву в тайм-аутах, ни его подопечным. Соответственно, равно как и во втором матче этой полуфинальной серии, «Днепр» своими руками отдал, так сказать, птицу счастья в руки соперникам. Поэтому в финальном противостоянии чемпионата оппонентом «Киев-Баскета» будет именно «Химик».

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

Финал

20, 22, 25, 27 апреля и 1 мая

ХИМИК - КИЕВ-БАСКЕТ