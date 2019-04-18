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Серия А: "Аталанта" не смогла обыграть "Эмполи", совершив 47 ударов! (ВИДЕО) "Аталанта" и "Эмполи" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии. Согласно статистике ESPN, хозяева владели мячом 61 процент времени, нанесли по воротам соперника 47 ударов, из которых 18 пришлись в створ. Фото: gazzetta.it "Эмполи" смог ответить только тремя ударами по воротам (один - в створ). "Аталанта" осталась на шестом месте, упустив шанс догнать по очкам "Милан", идущий в зоне Лиги чемпионов. По забитым голам клуб занимает второе место в серии A, всего на один мяч уступая действущему чемпиону и лидеру таблицы "Ювентусу" (64 против 65). "Эмполи" с 29 баллами располагается на 18-й строчке. Чемпионат Италии Серия А 32-й тур "Аталанта" - "Эмполи" - 0:0 "Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Гозенс (Кастань, 60), Манчини, Иличич, де Рон, Фройлер, Гомес (Пикколи, 88), Сапата (Барроу, 81). "Эмполи": Дронговски, Антонелли (Паскуаль, 14), Делль`Орко, Весели, Николау (Расмуссен, 79), Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре, Фариас (Оберлен, 41), Капуто. Предупреждения: Паломино, 19. Делль`Орко, 29. Беннасер, 45+2. Весели, 61. Судья: Манганьелло. 15 апреля. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".

Спорт-Экспресс

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