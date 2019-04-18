Серия А: "Аталанта" не смогла обыграть "Эмполи", совершив 47 ударов! (ВИДЕО)  

"Аталанта" и "Эмполи" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии.
 
Согласно статистике ESPN, хозяева владели мячом 61 процент времени, нанесли по воротам соперника 47 ударов, из которых 18 пришлись в створ.
Фото Серия А: "Аталанта" не смогла обыграть "Эмполи", совершив 47 ударов! (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Эмполи" смог ответить только тремя ударами по воротам (один - в створ).
 
"Аталанта" осталась на шестом месте, упустив шанс догнать по очкам "Милан", идущий в зоне Лиги чемпионов.
 
По забитым голам клуб занимает второе место в серии A, всего на один мяч уступая действущему чемпиону и лидеру таблицы "Ювентусу" (64 против 65). 
 
"Эмполи" с 29 баллами располагается на 18-й строчке. 
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
32-й тур 
 
"Аталанта" - "Эмполи" - 0:0 
 
"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Гозенс (Кастань, 60), Манчини, Иличич, де Рон, Фройлер, Гомес (Пикколи, 88), Сапата (Барроу, 81).
 
"Эмполи": Дронговски, Антонелли (Паскуаль, 14), Делль`Орко, Весели, Николау (Расмуссен, 79), Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре, Фариас (Оберлен, 41), Капуто.
 
Предупреждения: Паломино, 19. Делль`Орко, 29. Беннасер, 45+2. Весели, 61. 
 
Судья: Манганьелло.
 
15 апреля. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".
 


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