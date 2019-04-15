"Львов" - "Александрия" - 1:2. 24 тур

Львов - Александрия - 1:2 (0:0)
 
Голы: Полярус, 49 (0:1). Лучкевич. 58 (0:2). Бруну Дуарте, 72 (1:2).
 
Фото "Львов" - "Александрия" - 1:2. 24 тур
Фото: pfclviv.com
«Львов»: Бандура, Висенте, Адамюк, Парамонов, Борзенко, Липе, Педро Витор (Приймак, 75), Пернамбуко, Воронин (Насонов, 82), Бруну Дуарте, Алваро (Рожериу Шина, 59).
 
«Александрия»: Панькив, Шендрик, Пашаев, Бабогло, Цуриков, Полярус (Протасов, 84), Лучкевич (Задерака, 68), Гречишкин, Ковалец, Банада, Шастал (Пономарь, 66).
 
Предупреждения: Полярус, 21. Бруну Дуарте, 31. Липе, 37. Пономарь, 90+1.
 
Удаления: Липе, 73. Приймак, 90+1.
 
13 апреля. Львов. Стадион «Украина».
 


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