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2019-04-15
"Львов" - "Александрия" - 1:2. 24 тур
Львов - Александрия - 1:2 (0:0)
Голы: Полярус, 49 (0:1). Лучкевич. 58 (0:2). Бруну Дуарте, 72 (1:2).
Фото: pfclviv.com
«Львов»: Бандура, Висенте, Адамюк, Парамонов, Борзенко, Липе, Педро Витор (Приймак, 75), Пернамбуко, Воронин (Насонов, 82), Бруну Дуарте, Алваро (Рожериу Шина, 59).
«Александрия»: Панькив, Шендрик, Пашаев, Бабогло, Цуриков, Полярус (Протасов, 84), Лучкевич (Задерака, 68), Гречишкин, Ковалец, Банада, Шастал (Пономарь, 66).
Предупреждения: Полярус, 21. Бруну Дуарте, 31. Липе, 37. Пономарь, 90+1.
Удаления: Липе, 73. Приймак, 90+1.
13 апреля. Львов. Стадион «Украина».
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