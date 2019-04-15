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"Львов" - "Александрия" - 1:2. 24 тур Львов - Александрия - 1:2 (0:0) Голы: Полярус, 49 (0:1). Лучкевич. 58 (0:2). Бруну Дуарте, 72 (1:2). Фото: pfclviv.com «Львов»: Бандура, Висенте, Адамюк, Парамонов, Борзенко, Липе, Педро Витор (Приймак, 75), Пернамбуко, Воронин (Насонов, 82), Бруну Дуарте, Алваро (Рожериу Шина, 59). «Александрия»: Панькив, Шендрик, Пашаев, Бабогло, Цуриков, Полярус (Протасов, 84), Лучкевич (Задерака, 68), Гречишкин, Ковалец, Банада, Шастал (Пономарь, 66). Предупреждения: Полярус, 21. Бруну Дуарте, 31. Липе, 37. Пономарь, 90+1. Удаления: Липе, 73. Приймак, 90+1. 13 апреля. Львов . Стадион «Украина». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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