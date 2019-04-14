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2019-04-14
"Мариуполь" - "Динамо" - 0:1. 24 тур
Мариуполь - Динамо - 0:1 (0:0)
Гол: Цыганков, 73.
«Мариуполь»: Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири, Игнатенко, Мишнев, Пихаленок (Федорчук, 64), Зубков, Горбунов (Вакула, 58), Борячук (Сикан, 79).
Фото: fcdynamo.kiev.ua
«Динамо» (Киев): Бойко, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Исаенко, 70), Андриевский, Шепелев, Цыганков, Сидклей (Цитаишвили, 46), Попов, Вербич.
Предупреждения: Игнатенко, 16, Демири, 25. Андриевский, 45, Шепелев, 71, Попов, 86.
Судьи: Можаровский (Львов), Алехин (Хмельницкий), Корнийко (Миргород).
13 апреля. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 8 069 зрителей.
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