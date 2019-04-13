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2019-04-13
Хавьер КАЛЬЕХА: "Валенсия" наказала нас"
Наставник "Вильярреала" Хавьер Кальеха поделился впечатлениями после матча с "Валенсией" в 1/4 финала Лиги Европы.
- Мы хорошо играли 75 минут, создавали моменты, владели мячом больше оппонента.
Фото: valenciacf.com
Но последние 15 минут получились очень неудачными,- цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы потеряли ритм, игроки слишком устали.
Тогда уже "Валенсия" стала атаковать чаще и наказала нас.
Ответная игра состоится 18 апреля.
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