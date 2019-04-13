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Хавьер КАЛЬЕХА: "Валенсия" наказала нас" Наставник "Вильярреала" Хавьер Кальеха поделился впечатлениями после матча с "Валенсией" в 1/4 финала Лиги Европы. - Мы хорошо играли 75 минут, создавали моменты, владели мячом больше оппонента. Фото: valenciacf.com Но последние 15 минут получились очень неудачными,- цитирует специалиста официальный сайт УЕФА . - Мы потеряли ритм, игроки слишком устали. Тогда уже "Валенсия" стала атаковать чаще и наказала нас. Ответная игра состоится 18 апреля.

Спорт-Экспресс

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