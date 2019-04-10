"Донбасс" выходит вперед (ВИДЕО)  

После обмена победами в Дружковке, в Херсоне в двух матчах может решиться очень многое, ведь в случае побед одной из команд ей до золотых медалей будет рукой подать.
Но теперь преимущество своего льда было у «Днепра», и он при поддержке своих болельщиков, которые опять заполнили трибуны местной ледовой арены, мог совершить этот подвиг…
В стартовом периоде шла позиционная борьба, где никто не хотел форсировать события. Отсюда и моментов в игре почти не было. И даже удаление у «Донбасса» Виталия Кирющенкова ничего не изменило. Запомнился разве что сольный проход Андрея Денискина, но Богдан Дьяченко был начеку.
Во втором периоде свое первое большинство после удаления Никиты Макарицкого имел «Донбасс», но и ему, за исключением опасного броска Виктора Захарова впереди ничего нерешаемого для «Днепра» создать не удалось. Затем донетчане усилили скорости, и соперники начали неуспевать. Как итог - пошли еще удаления. Но отсутствием Ивана Золотухина и Дениса Матусевича во втором периоде воспользоваться не удалось.
Но во втором перерыве, сделав выводы, реализоваться большинство теперь уже получилось. Партнеры вывели на позицию Юрия Сильницкого, и тот точно бросил от синей линии - 0:1.
«Днепр» что есть духу побежал вперед отыгрываться, но Дьяченко был непробиваем, а потом «Донбасс» провел убийственную атаку, и она решила исход борьбы. Херсонцы неудачно выбросили шайбу из зоны, после чего та попала к Манукяну, а он отпасовал на ход Юрию Никифорову. Форвард гостей, немного пробежав вперед, бросил - 0:2.
В середине периода у донетчан две штрафные минуты заработал Андрей Григорьев, и игра опять переместилась в зону «Донбасса», однако лишнего херсонцам разыграть не удалось. И все же когда составы стали равными, счет изменился. Точно из полузоны забросил Жвачкин - 1:2.
Были ли шансы у «Днепра», чтобы отыграться? Конечно же, были. За четыре с небольшим минуты до финальной сирены у гостей был удален Андрей Коренчук. Оставалось только что-нибудь придумать впереди - не придумали. Как итог - Дмитрий Пидгурский в концовке поменял Петрова на шестого игрока, но команда пропустила. Пустые ворота поразил Никифоров, оформивший дубль.
«Донбасс» победил и вышел вперед в финальной серии - 2:1. Четвертый матч состоится уже сегодня.
Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:
- Мы были готовы к тяжелой игре. Команда где-то ошибалась, но выполняли то, о чем мы договаривались. Спасибо болельщикам, такое ощущение было, что мы играли дома. Больше всего нам помогли не удаления, а самоотверженность ребят. Игроки бросались под шайбу - это самое главное. Это и есть борьба за кубок, это и есть финал. Я доволен самоотдачей. А в целом игрой я доволен процентов на 75, потому что в хоккей все равно играют люди, которые могут ошибаться. Где-то эмоции захлестывают, но в принципе, мы придерживались плана.
Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, главный тренер «Днепра»:
- Игра получилась равной. Но мы пропустили в начале третьего периода, а потом сделали это еще раз… Но если пропустили, то надо забрасывать самим, ведь иначе выиграть нельзя. Но по содержанию все видели, что ребята бились.
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