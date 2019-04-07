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Примера: "Валенсия" в гостях уступила "Райо Вальекано" "Валенсия" уступила "Райо Вальекано" в матче 31-го тура чемпионата Испании. "Валенсия" с 46 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. Фото: valenciacf.com "Райо Вальекано" набрал 27 баллов и остался на 19-й строчке. Чемпионат Испании Примера 31-й тур "Райо Вальекано" - "Валенсия" - 2:0 (1:0) Голы: Рауль де Томас, 32 (1:0). Марио Суарес, 90+1 (2:0). Нереализованный пенальти: Парехо, 28 (вратарь). "Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Тито, Гальвес (Веласкес, 82), Ба, Алекс Морено (Альваро Гарсия, 66), Марио Суарес, Посо, Бебе (Уче Агбо, 73), Эмбарба, Рауль де Томас. "Валенсия": Нету, Ронкалья (Васс, 81), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Родриго (Гамейро, 60), Черышев, Мина, Торрес (Гонсалу Гедеш, 60). Предупреждения: Рауль де Томас, 14. Торрес, 29. Гальвес, 55. Ронкалья, 76. Диакаби, 84. Судья: Альберола Рохас. 6 апреля. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".

Спорт-Экспресс

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