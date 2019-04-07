Новостей.COM ⇒
2019-04-07
Примера: "Валенсия" в гостях уступила "Райо Вальекано"
"Валенсия" уступила "Райо Вальекано" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
"Валенсия" с 46 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.
Фото: valenciacf.com
"Райо Вальекано" набрал 27 баллов и остался на 19-й строчке.
Чемпионат Испании
Примера
31-й тур
"Райо Вальекано" - "Валенсия" - 2:0 (1:0)
Голы: Рауль де Томас, 32 (1:0). Марио Суарес, 90+1 (2:0).
Нереализованный пенальти: Парехо, 28 (вратарь).
"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Тито, Гальвес (Веласкес, 82), Ба, Алекс Морено (Альваро Гарсия, 66), Марио Суарес, Посо, Бебе (Уче Агбо, 73), Эмбарба, Рауль де Томас.
"Валенсия": Нету, Ронкалья (Васс, 81), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Родриго (Гамейро, 60), Черышев, Мина, Торрес (Гонсалу Гедеш, 60).
Предупреждения: Рауль де Томас, 14. Торрес, 29. Гальвес, 55. Ронкалья, 76. Диакаби, 84.
Судья: Альберола Рохас.
6 апреля. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« Украинка Снигур выиграла теннистный турнир в Японии
07.04.2019 16:02
07.04.2019 16:02
Ctrl+←