Примера: "Валенсия" в гостях уступила "Райо Вальекано"

"Валенсия" уступила "Райо Вальекано" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
 
"Валенсия" с 46 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.
Фото Примера: "Валенсия" в гостях уступила "Райо Вальекано"
Фото: valenciacf.com
 
"Райо Вальекано" набрал 27 баллов и остался на 19-й строчке. 
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
31-й тур 
 
"Райо Вальекано" - "Валенсия" - 2:0 (1:0)
 
Голы: Рауль де Томас, 32 (1:0). Марио Суарес, 90+1 (2:0). 
 
Нереализованный пенальти: Парехо, 28 (вратарь).
 
"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Тито, Гальвес (Веласкес, 82), Ба, Алекс Морено (Альваро Гарсия, 66), Марио Суарес, Посо, Бебе (Уче Агбо, 73), Эмбарба, Рауль де Томас.
 
"Валенсия": Нету, Ронкалья (Васс, 81), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Родриго (Гамейро, 60), Черышев, Мина, Торрес (Гонсалу Гедеш, 60).
 
Предупреждения: Рауль де Томас, 14. Торрес, 29. Гальвес, 55. Ронкалья, 76. Диакаби, 84. 
 
Судья: Альберола Рохас.
 
6 апреля. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".


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