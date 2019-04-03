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2019-04-03
"Карпаты" - "Ворскла" - 4:0. 23 тур
Карпаты - Ворскла - 4:0 (2:0)
Голы:Понде, 26 (1:0). Швед, 38 (2:0). Швед, 62 (3:0). Йода, 70 - с пенальти (4:0).
Фото: fckarpaty.com
«Карпаты» (Львов): Кучинский, Мехремич, Гуйе, Ковтун, Онгла, Толочко (Харжевский, 87), Мякушко, Йода (Варгас, 82), Гуцуляк, Швед, Понде (Дебелко, 72).
«Ворскла» (Полтава): Шуст, Артур (Ребенок, 65), Чижов, Пердута, Кане, Шарпар, Чеснаков, Кобахидзе, Габелок (Скляр, 80), Гиоргадзе, Николас Карека (Коломоец, 80).
Предупреждения: Мякушко, 59. Чеснаков, 60. Пердута, 90.
2 апреля. Стадион «Украина».
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