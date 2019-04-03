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"Карпаты" - "Ворскла" - 4:0. 23 тур Карпаты - Ворскла - 4:0 (2:0) Голы:Понде, 26 (1:0). Швед, 38 (2:0). Швед, 62 (3:0). Йода, 70 - с пенальти (4:0). Фото: fckarpaty.com «Карпаты» (Львов): Кучинский, Мехремич, Гуйе, Ковтун, Онгла, Толочко (Харжевский, 87), Мякушко, Йода (Варгас, 82), Гуцуляк, Швед, Понде (Дебелко, 72). «Ворскла» (Полтава): Шуст, Артур (Ребенок, 65), Чижов, Пердута, Кане, Шарпар, Чеснаков, Кобахидзе, Габелок (Скляр, 80), Гиоргадзе, Николас Карека (Коломоец, 80). Предупреждения: Мякушко, 59. Чеснаков, 60. Пердута, 90. 2 апреля. Стадион «Украина». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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