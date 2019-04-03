"Карпаты" - "Ворскла" - 4:0. 23 тур

Карпаты - Ворскла - 4:0 (2:0)
 
Голы:Понде, 26 (1:0). Швед, 38 (2:0). Швед, 62 (3:0). Йода, 70 - с пенальти (4:0).
 
Фото "Карпаты" - "Ворскла" - 4:0. 23 тур
Фото: fckarpaty.com
«Карпаты» (Львов): Кучинский, Мехремич, Гуйе, Ковтун, Онгла, Толочко (Харжевский, 87), Мякушко, Йода (Варгас, 82), Гуцуляк, Швед, Понде (Дебелко, 72).
 
«Ворскла» (Полтава): Шуст, Артур (Ребенок, 65), Чижов, Пердута, Кане, Шарпар, Чеснаков, Кобахидзе, Габелок (Скляр, 80), Гиоргадзе, Николас Карека (Коломоец, 80).
 
Предупреждения: Мякушко, 59. Чеснаков, 60. Пердута, 90.
 
2 апреля. Стадион «Украина».
 


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