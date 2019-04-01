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Руни продолжает феерить в MLS Уэйн отметился голом в Орландо. В рамках 4-го тура MLS клуб Уэна Руни – "Ди Си Юнайтед" играл на выезде с "Орландо Сити". Встреча завершилась победой гостей 2:1 - решающий гол на счету Уэйна Руни. Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии забил гол от углового флажка, практически с нулевого угла.

LB.ua

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