Руни продолжает феерить в MLS

Уэйн отметился голом в Орландо.

В рамках 4-го тура MLS клуб Уэна Руни – "Ди Си Юнайтед" играл на выезде с "Орландо Сити".

Встреча завершилась победой гостей 2:1 - решающий гол на счету Уэйна Руни.

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии забил гол от углового флажка, практически с нулевого угла.


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