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2019-04-01
Руни продолжает феерить в MLS
Уэйн отметился голом в Орландо.
В рамках 4-го тура MLS клуб Уэна Руни – "Ди Си Юнайтед" играл на выезде с "Орландо Сити".
Встреча завершилась победой гостей 2:1 - решающий гол на счету Уэйна Руни.
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии забил гол от углового флажка, практически с нулевого угла.
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