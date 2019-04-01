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Лига 1: Домашнее фиаско "Монако" "Монако" с минимальным счетом проиграл "Кану" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил нападающий Энцо Кривелли. Фото: asmonaco.com "Монако" с 30 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. "Кан" располагается на 18-й строчке, имея в активе 23 балла. Чемпионат Франции Лига 1 30-й тур "Монако" - "Кан" - 0:1 (0:1) Гол: Кривелли, 23. "Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Аолу, Бадиашиле, Хенрикс (Шадли, 77), Венкер (Винисиус, 46), Головин, Рони Лопеш (Йоветич, 67), Фалькао, Мартинш. "Кан": Самба, Джикю, Армугом, Гради, Имору, Деминге (Заари, 71), Ндом (Дьоманде, 46), Кривелли (Санко, 79), Гильбер, Фажр, Нинга. Предупреждения: Бадиашиле, 3. Ндом, 39. Нинга, 52. Судья: Бюке. 31 марта. Монако. Стадион "Луи II".

Спорт-Экспресс

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