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2019-04-01
Лига 1: Домашнее фиаско "Монако"
"Монако" с минимальным счетом проиграл "Кану" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции.
Единственный гол забил нападающий Энцо Кривелли.
Фото: asmonaco.com
"Монако" с 30 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.
"Кан" располагается на 18-й строчке, имея в активе 23 балла.
Чемпионат Франции
Лига 1
30-й тур
"Монако" - "Кан" - 0:1 (0:1)
Гол: Кривелли, 23.
"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Аолу, Бадиашиле, Хенрикс (Шадли, 77), Венкер (Винисиус, 46), Головин, Рони Лопеш (Йоветич, 67), Фалькао, Мартинш.
"Кан": Самба, Джикю, Армугом, Гради, Имору, Деминге (Заари, 71), Ндом (Дьоманде, 46), Кривелли (Санко, 79), Гильбер, Фажр, Нинга.
Предупреждения: Бадиашиле, 3. Ндом, 39. Нинга, 52.
Судья: Бюке.
31 марта. Монако. Стадион "Луи II".
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