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Примера: "Валенсия" в гостях обыграла "Севилью" "Валенсия" с минимальным счетом победила "Севилью" в матче 29-го тура чемпионата Испании. Единственный гол с пенальти забил полузащитник Даниэль Парехо. Фото: valenciacf.com "Валенсия" набрала 43 очка и поднялась на шестое место. "Севилья" с таким же количеством баллов располагается на седьмой строчке. Чемпионат Испании Примера 29-й тур "Севилья" - "Валенсия" - 0:1 (0:1) Гол: Парехо, 45+1 - с пенальти. "Севилья": Диас, Каррису, Меркадо (Гомес, 26), Вебер, Банега, Гоналон, Амаду (Васкес, 46), Хесус Навас, Бен Йеддер, Промес (Хиль, 67), Эль-Хаддади. "Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс, Кондогбья, Солер (Торрес, 79), Гамейро (Мина, 75), Родриго, Гонсалу Гедеш (Черышев, 46). Предупреждения: Эль-Хаддади, 58. Васкес, 72. Банега, 90. Васс, 90+2. Судья: Гонсалес Гонсалес. 31 марта. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

Спорт-Экспресс

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