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2019-03-31
Примера: "Валенсия" в гостях обыграла "Севилью"
"Валенсия" с минимальным счетом победила "Севилью" в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Единственный гол с пенальти забил полузащитник Даниэль Парехо.
Фото: valenciacf.com
"Валенсия" набрала 43 очка и поднялась на шестое место.
"Севилья" с таким же количеством баллов располагается на седьмой строчке.
Чемпионат Испании
Примера
29-й тур
"Севилья" - "Валенсия" - 0:1 (0:1)
Гол: Парехо, 45+1 - с пенальти.
"Севилья": Диас, Каррису, Меркадо (Гомес, 26), Вебер, Банега, Гоналон, Амаду (Васкес, 46), Хесус Навас, Бен Йеддер, Промес (Хиль, 67), Эль-Хаддади.
"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс, Кондогбья, Солер (Торрес, 79), Гамейро (Мина, 75), Родриго, Гонсалу Гедеш (Черышев, 46).
Предупреждения: Эль-Хаддади, 58. Васкес, 72. Банега, 90. Васс, 90+2.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
31 марта. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".
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