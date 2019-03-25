Суперлига: Феерический взлет "Запорожья" (ВИДЕО)  

Обеим командам, если они желали завершить «регулярку» на первой позиции, требовалась только победа. И они ее реально желали. Да еще как! Ведь хозяева площадки очевидно затратили максимум сил, чтобы с ходу убежать в небольшой отрыв, а гости - чтобы в третьей четверти наконец-то отыграться. Однако южненцы, в постоянной погоне за Майклом Холтоном и компанией, изрядно подустали. И во второй половине решающей четверти попросту перестали попадать.
Правда, и подопечным Валерия Плеханова старались этого не позволять. Но за 150 секунд до окончания поединка позволили Киндаллу Хиллу отличиться на самом исходе владения мячом, и окончательно «посыпались». Местные же баскетболисты выдали решающий рывок - 9:0, сняв все вопросы относительно закономерности своей победы.
Таким образом, впервые в своей истории «Запорожье» завершило регулярный чемпионат на первом месте. А «Химик» от сползания на третью позицию спасло несколько неожиданное поражение «Днепра»…
На протяжении нынешнего сезона команда Дениса Журавлева неизменно обыгрывала компанию Максима Михельсона, поэтому, казалось, так случится и ныне. Тем более, очень быстро «Днепр» выдал рывок - 19:0, чему здорово поспособствовал Станислав Тимофеенко. Однако стоило легионерам «Мавп» Брэндону Янгу и Крису Кокли взять инициативу в свои руки, как сценарий противостояния кардинально изменился.
Уже к исходу стартовой четверти хозяева площадки прилично сократили отставание, и в дальнейшем постоянно пребывали в тесной погоне. Александр Мишула, Дмитрий Глебов, Максим Закурдаев и тот же Тимофеенко несколько раз старательно пытались вернуть «Днепру» комфортный отрыв, но на помощь черкасским легионерам вовремя приходили Александр Кольченко с Иваном Ткаченко.
Усилия последних не пропали даром, и за минуту до окончания основного времени Янг, впервые в поединке, восстановил на табло равновесие. Днепряне имели возможность завершить матч результативной атакой, однако Александр Сизов нерасторопно отпустил мяч, и Ткаченко добился от арбитров спорного, передавшего владение «Мавпам». В оставшиеся девять секунд Кольченко разумно не полез в чужую «краску», где было многолюдно, и хотя бросал метров с семи, рука его не подвела!
Впрочем, несмотря на победу, действующий чемпион суперлиги все равно финишировал в «регулярке» на последнем месте…
…И виной тому стал «Политехник». А точнее, его легионеры Ти Джей Кромер, Джаван Дэвис и Делван Грэм. В самой концовке именно первый из них дальним попаданием вывел харьковчан вперед, а затем второй закрепил успех точными штрафными - 76:72.
Правда, в ответ Вячеслав Петров сногсшибательным броском из центрального круга заставил местных болельщиков вскочить на ноги. Но лишь на время. Ведь за оставшиеся полторы секунды Павел Крутоус хотя и перехватил мяч, сделать уже ничего не успел…
НИКОЛАЕВ - ОДЕССА - 67:82 (20:20, 20:17, 13:20, 14:25)
Для «Николаева» результат поединка ничего не значил, а вот «Одессе» победа гарантировала шестую итоговую позицию. Соответственным образом сложился и сценарий: одесситы вышли на паркет более мотивированными, и своего добились достаточно уверенно.
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