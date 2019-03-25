Суперлига: Феерический взлет "Запорожья" (ВИДЕО)  

ЗАПОРОЖЬЕ - ХИМИК - 93:82 (28:21, 26:26, 16:22, 20:13)

«Запорожье»: Холтон (14 + 6 передач), Кондраков (8 + 7 передач), Мироненко (11), Хилл (22 + 5 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота), Прессли (5) - старт; Трент (13 + 8 подборов + 3 передачи + 4 перехвата), Шевченко (11), Овдеенко (6), Титов (3).

Фото: fbu.ua

«Химик» (Южный): Эдвин (18 + 5 подборов + 7 передач), Рябчук (12), Войналович (10), Павлов (8 + 7 подборов + 4 передачи), Джонс (6 + 8 подборов) - старт; Сидоров (15 + 5 подборов), Антипов (5 + 5 подборов), Марченко (8).

22 марта. Запорожье. ДС «Юность». 1320 зрителей.

Обеим командам, если они желали завершить «регулярку» на первой позиции, требовалась только победа. И они ее реально желали. Да еще как! Ведь хозяева площадки очевидно затратили максимум сил, чтобы с ходу убежать в небольшой отрыв, а гости - чтобы в третьей четверти наконец-то отыграться. Однако южненцы, в постоянной погоне за Майклом Холтоном и компанией, изрядно подустали. И во второй половине решающей четверти попросту перестали попадать.

Правда, и подопечным Валерия Плеханова старались этого не позволять. Но за 150 секунд до окончания поединка позволили Киндаллу Хиллу отличиться на самом исходе владения мячом, и окончательно «посыпались». Местные же баскетболисты выдали решающий рывок - 9:0, сняв все вопросы относительно закономерности своей победы.

Таким образом, впервые в своей истории «Запорожье» завершило регулярный чемпионат на первом месте. А «Химик» от сползания на третью позицию спасло несколько неожиданное поражение «Днепра»…

ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - ДНЕПР - 89:86 (22:27, 17:21, 22:18, 28:20)

«Черкаськи мавпы»: Бояркин (2 + 4 передачи), Кольченко (21 + 4 передачи), Ткаченко (9 + 5 подборов + 3 перехвата), Никс (0 + 5 подборов), Чумаков (8) - старт; Янг (18), Кокли (11), Отверченко (12), Скапинцев (6), Липовцев (2), Воевода.

«Днепр»: Вильховецкий (6), Мишула (19), Закурдаев (13 + 6 подборов + 3 перехвата), Глебов (11 + 4 передачи), Тимофеенко (20 + 4 передачи) - старт; Ревзин (10 + 5 подборов), Фесенко (6), Кожемякин (1), Сизов, Натяжко, Шундель.

22 марта. Черкассы. ДС «Строитель». 650 зрителей.

На протяжении нынешнего сезона команда Дениса Журавлева неизменно обыгрывала компанию Максима Михельсона, поэтому, казалось, так случится и ныне. Тем более, очень быстро «Днепр» выдал рывок - 19:0, чему здорово поспособствовал Станислав Тимофеенко. Однако стоило легионерам «Мавп» Брэндону Янгу и Крису Кокли взять инициативу в свои руки, как сценарий противостояния кардинально изменился.

Уже к исходу стартовой четверти хозяева площадки прилично сократили отставание, и в дальнейшем постоянно пребывали в тесной погоне. Александр Мишула, Дмитрий Глебов, Максим Закурдаев и тот же Тимофеенко несколько раз старательно пытались вернуть «Днепру» комфортный отрыв, но на помощь черкасским легионерам вовремя приходили Александр Кольченко с Иваном Ткаченко.

Усилия последних не пропали даром, и за минуту до окончания основного времени Янг, впервые в поединке, восстановил на табло равновесие. Днепряне имели возможность завершить матч результативной атакой, однако Александр Сизов нерасторопно отпустил мяч, и Ткаченко добился от арбитров спорного, передавшего владение «Мавпам». В оставшиеся девять секунд Кольченко разумно не полез в чужую «краску», где было многолюдно, и хотя бросал метров с семи, рука его не подвела!

Впрочем, несмотря на победу, действующий чемпион суперлиги все равно финишировал в «регулярке» на последнем месте…

КИЕВ-БАСКЕТ - ПОЛИТЕХНИК - 75:76 (18:19, 16:11, 21:22, 20:24)

«Киев-Баскет»: Горобченко (3), : Горобченко (3), Луценко , Крутоус (4), Нванкво (4), Челован (14 + 7 подборов) - старт; Латкович (5 + 4 подбора), Сандул (8 + 5 подборов + 5 передач), Петров (17 + 6 подборов), Крик (16), Носков (4).

«Политехник» (Харьков): Дэвис (17 + 6 подборов + 6 передач), Кромер (18 + 11 подборов), Козлов (16), Грэм (12 + 14 подборов), Завадский (7 + 5 подборов) - старт; Рочняк (6), Чугунов, Кузнецов.

22 марта. Киев . СК «Меридиан». 300 зрителей.

…И виной тому стал «Политехник». А точнее, его легионеры Ти Джей Кромер, Джаван Дэвис и Делван Грэм. В самой концовке именно первый из них дальним попаданием вывел харьковчан вперед, а затем второй закрепил успех точными штрафными - 76:72.

Правда, в ответ Вячеслав Петров сногсшибательным броском из центрального круга заставил местных болельщиков вскочить на ноги. Но лишь на время. Ведь за оставшиеся полторы секунды Павел Крутоус хотя и перехватил мяч, сделать уже ничего не успел…

НИКОЛАЕВ - ОДЕССА - 67:82 (20:20, 20:17, 13:20, 14:25)

«Николаев»: Зотов (6 + 4 передачи), : Зотов (6 + 4 передачи), Попов (14 + 5 подборов + 4 передачи), Омоэра (10), Давидюк (9), Аникиенко (2) - старт; Тонченко (2), Адедиран (8 + 9 подборов + 4 передачи), Приймак (13 + 5 подборов), Хохоник (3), Мусиенко (0 + 7 подборов + 3 перехвата), Бобров.

«Одесса»: Мэйси (8 + 10 передач), Пустозвонов (14), Мартин (16 + 4 передачи), Беликов (14 + 3 блок-шота), Хелманис (8 + 12 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота) - старт; Ткачук (5), Шеляковс (4 + 7 подборов), Новиков (10), Щепкин (3).

22 марта. Николаев. ДС «Надежда». 1000 зрителей.

Для «Николаева» результат поединка ничего не значил, а вот «Одессе» победа гарантировала шестую итоговую позицию. Соответственным образом сложился и сценарий: одесситы вышли на паркет более мотивированными, и своего добились достаточно уверенно.

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

Итоговая таблица регулярного чемпионата

И В П ИО О

1. Запорожье 28 19 9 2488-2387 47

2. Химик 28 19 9 2378-2263 47

3. Днепр 28 18 10 2272-2186 46

4. Киев-Баскет 28 15 13 2262-2177 43

5. Николаев 28 13 15 2188-2227 41

6. Одесса 28 10 18 2251-2336 38

7. Политехник 28 9 19 2175-2331 37

8. Черкаськи мавпы 28 9 19 2384-2491 37