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2019-03-18
Жуниор МОРАЭС: "Мы счастливы в Украине"
Форвард «Шахтера» Жуниор Мораэс прокомментировал получение украинского гражданства.
- Украина - страна, которую мы с семьей выбрали для жизни уже почти семь лет назад.
Жуниор Мораэс. Фото: shakhtar.com
Здесь растут и пошли в школу наши дети.
У нас была возможность покинуть эту страну очень много раз, но мы всегда принимали решение остаться, потому что счастливы в Украине.
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