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Жуниор МОРАЭС: "Мы счастливы в Украине" Форвард «Шахтера» Жуниор Мораэс прокомментировал получение украинского гражданства. Украина - страна, которую мы с семьей выбрали для жизни уже почти семь лет назад. Жуниор Мораэс. Фото: shakhtar.com Здесь растут и пошли в школу наши дети. У нас была возможность покинуть эту страну очень много раз, но мы всегда принимали решение остаться, потому что счастливы в Украине shakhtar.com

Спорт-Экспресс

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