Жуниор МОРАЭС: "Мы счастливы в Украине"

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораэс прокомментировал получение украинского гражданства.
 
- Украина - страна, которую мы с семьей выбрали для жизни уже почти семь лет назад.
Фото Жуниор МОРАЭС: "Мы счастливы в Украине"
Жуниор Мораэс. Фото: shakhtar.com
 
Здесь растут и пошли в школу наши дети.
 
У нас была возможность покинуть эту страну очень много раз, но мы всегда принимали решение остаться, потому что счастливы в Украине.
 


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