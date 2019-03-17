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Серия А: "Ювентус" потерпел первое поражение (ВИДЕО) "Ювентус" уступил "Дженоа" в матче 28-го тура чемпионата Италии. Голами в составе клуба из Генуи отметились хавбек Стефано Стураро и нападающий Горан Пандев. Фото: gazzetta.it "Ювентус" остался на первом месте в турнирной таблице - в активе "бьянконери" 75 очков. "Дженоа" с 33 баллами располагается на 12-й строчке. Чемпионат Италии Серия А 28-й тур "Дженоа" - "Ювентус" - 2:0 (0:0) Голы: Стураро, 72 (1:0). Пандев, 81 (2:0). "Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Педру Перейра, Ромеро, Радованович (Мигел Велозу, 75), Лазович (Стураро, 70), Лерагер, Ролон, Санабрия (Пандев, 60), Куаме. "Ювентус": Перин, Касерес, Бонуччи, Сандру, Ругани, Жоау Канселу (Бернардески, 60), Пьянич, Эмре Джан, Бентанкур (Спинаццола, 77), Манджукич (Кин, 73), Дибала. Предупреждения: Ромеро, 3. Сандру, 5. Касерес, 23. Пандев, 82. Эмре Джан, 85. Судья: Ди Белло. 17 марта. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

Спорт-Экспресс

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