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2019-03-17
Серия А: "Ювентус" потерпел первое поражение (ВИДЕО)
"Ювентус" уступил "Дженоа" в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Голами в составе клуба из Генуи отметились хавбек Стефано Стураро и нападающий Горан Пандев.
Фото: gazzetta.it
"Ювентус" остался на первом месте в турнирной таблице - в активе "бьянконери" 75 очков.
"Дженоа" с 33 баллами располагается на 12-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
28-й тур
"Дженоа" - "Ювентус" - 2:0 (0:0)
Голы: Стураро, 72 (1:0). Пандев, 81 (2:0).
"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Педру Перейра, Ромеро, Радованович (Мигел Велозу, 75), Лазович (Стураро, 70), Лерагер, Ролон, Санабрия (Пандев, 60), Куаме.
"Ювентус": Перин, Касерес, Бонуччи, Сандру, Ругани, Жоау Канселу (Бернардески, 60), Пьянич, Эмре Джан, Бентанкур (Спинаццола, 77), Манджукич (Кин, 73), Дибала.
Предупреждения: Ромеро, 3. Сандру, 5. Касерес, 23. Пандев, 82. Эмре Джан, 85.
Судья: Ди Белло.
17 марта. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
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