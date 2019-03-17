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2019-03-17
Примера: "Алавес" закрепился на пятом месте
"Уэска" уступила "Алавесу" в матче 28-го тура чемпионата Испании.
В составе победителей отличились Хонатан Кальери, сделавший дубль, и Йон Гвидетти.
Фото: sdhuesca.es
У хозяев с пенальти забил Эсекиэль Авила.
"Алавес" набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.
У "Уэски" 22 очка и последнее место.
В следующем туре "Алавес" примет "Атлетико", а "Уэска" на выезде сыграет с "Реалом".
Чемпионат Испании
Ла лига
28-й тур
"Уэска" - "Алавес" - 1:3 (1:1)
Голы: Кальери, 11 - с пенальти (0:1). Авила, 14 - с пенальти (1:1). Гвидетти, 80 (1:2). Кальери, 86 (1:3).
"Уэска": Сантамария, Пулидо, Мантовани, Дьегес, Мирамон (Ривера, 28), Мойсес Гомес (Аньор, 82), Эррера, Гальяр (Кучо, 61), Авила, Феррейро, Гальего.
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Брашанац (Гарсия, 78), Борха Бастон (Гвидетти, 72), Инуи, Кальери, Хони (Вакасо, 85).
Предупреждения: Лагуардия, 33. Феррейро, 38. Марипан, 89. Томас Пина, 90+1.
Судья: Ундиано Мальенко.
16 марта. Уэска. Стадион "El Alcoraz".
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