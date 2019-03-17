Ханна ЭБЕРГ: "Мне не хватило концентрации"

Шведская биатлонистка Ханна Эберг заявила, что ей не хватило концентрации на последнем огневом рубеже в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде.
 
23-летняя спортсменка использовала три дополнительных патрона - шведская команда заняла второе место, уступив Норвегии.
Фото Ханна ЭБЕРГ: "Мне не хватило концентрации"
Ханна Эберг. Фото: biathlonworld.com
 
- Я пришла на рубеж. Все было нормально, - приводит слова Эберг официальный сайт IBU. - Думаю, сегодня мне не хватило концентрации.
 
Не могу сказать, почему. 
 
Швеция занимает 3-е место в медальном зачете чемпионата мира, имея в активе три медали.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". ФутболХулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". Футбол
Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси"Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси"
Пидручный завоевал золотую медаль на чемпионате мира!Пидручный завоевал золотую медаль на чемпионате мира!
Определился заключительный тандем участников четвертьфинала Лиги Чемпионов. ФутболОпределился заключительный тандем участников четвертьфинала Лиги Чемпионов. Футбол
Лига Европы: Пражская трагедия "Севильи"Лига Европы: Пражская трагедия "Севильи"
Блок рекламы


Похожие новости
Эберг выиграла индивидуальную гонку на ЧМЭберг выиграла индивидуальную гонку на ЧМ
"Динамо" не хватило звена (ВИДЕО)  "Динамо" не хватило звена (ВИДЕО)  
Шиндер: Олимпику не хватило реализацииШиндер: Олимпику не хватило реализации
Нойер: Нам не хватило смекалкиНойер: Нам не хватило смекалки
Сборная Украины: Не хватило хладнокровияСборная Украины: Не хватило хладнокровия
Шуст: Ворскле не хватило еврокубкового опыта. ФутболШуст: Ворскле не хватило еврокубкового опыта. Футбол
Аппетита "Урагана" на "Продэксим" не хватило. 2 тур (ВИДЕО)  Аппетита "Урагана" на "Продэксим" не хватило. 2 тур (ВИДЕО)  
Вагнер Лав приносит победу Бешикташу, гола Селезнева не хватило для ничьиВагнер Лав приносит победу Бешикташу, гола Селезнева не хватило для ничьи
Отбор ЧЕ-2019: Ребята победили на характере, девчатам - его не хватилоОтбор ЧЕ-2019: Ребята победили на характере, девчатам - его не хватило
Индзаги: Лацио не хватило концентрацииИндзаги: Лацио не хватило концентрации
Последние новости
Подгружаем последние новости