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2019-03-17
Ханна ЭБЕРГ: "Мне не хватило концентрации"
Шведская биатлонистка Ханна Эберг заявила, что ей не хватило концентрации на последнем огневом рубеже в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде.
23-летняя спортсменка использовала три дополнительных патрона - шведская команда заняла второе место, уступив Норвегии.
Ханна Эберг. Фото: biathlonworld.com
- Я пришла на рубеж. Все было нормально, - приводит слова Эберг официальный сайт IBU. - Думаю, сегодня мне не хватило концентрации.
Не могу сказать, почему.
Швеция занимает 3-е место в медальном зачете чемпионата мира, имея в активе три медали.
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