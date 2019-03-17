Ханна ЭБЕРГ: "Мне не хватило концентрации"

Шведская биатлонистка Ханна Эберг заявила, что ей не хватило концентрации на последнем огневом рубеже в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде.

23-летняя спортсменка использовала три дополнительных патрона - шведская команда заняла второе место, уступив Норвегии.

Ханна Эберг. Фото: biathlonworld.com

- Я пришла на рубеж. Все было нормально, - приводит слова Эберг официальный сайт IBU. - Думаю, сегодня мне не хватило концентрации.

Не могу сказать, почему.

Швеция занимает 3-е место в медальном зачете чемпионата мира, имея в активе три медали.