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2019-03-16
"Заря" - "Шахтер" - 0:1. 22 тур
Заря - Шахтер - 0:1 (0:1)
Гол: Жуниор Мораэс, 25.
«Заря» (Луганск): Луис Филиппе, Тымчик, Вернидуб, Литвин, Чеберко, Громов (Леднев, 76), Арвеладзе, Силас, Кабаев (Лунев, 67), Караваев, Хомченовский (Будковский, 46).
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» (Донецк): Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат, Тайсон, Степаненко, Марлос (Соломон, 90), Алан Патрик (Малышев, 84), Коваленко, Жуниор Мораэс (Тотовицкий, 90).
Предупреждения: Чеберко (10), Мораес (19), Марлос (35), Литвин (59), Тайсон (70), Лунев (77), Кривцов (81), Вернидуб (85).
16 марта. Запорожье. «Славутич-Арена».
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