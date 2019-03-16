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"Заря" - "Шахтер" - 0:1. 22 тур Заря - Шахтер - 0:1 (0:1) Гол: Жуниор Мораэс, 25. «Заря» (Луганск): Луис Филиппе, Тымчик, Вернидуб, Литвин, Чеберко, Громов (Леднев, 76), Арвеладзе, Силас, Кабаев (Лунев, 67), Караваев, Хомченовский (Будковский, 46). Фото: shakhtar.com «Шахтер» (Донецк): Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат, Тайсон, Степаненко, Марлос (Соломон, 90), Алан Патрик (Малышев, 84), Коваленко, Жуниор Мораэс (Тотовицкий, 90). Предупреждения: Чеберко (10), Мораес (19), Марлос (35), Литвин (59), Тайсон (70), Лунев (77), Кривцов (81), Вернидуб (85). 16 марта. Запорожье. «Славутич-Арена». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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