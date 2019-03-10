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Серия А: "Милан" закрепился на третьем месте (ВИДЕО) "Милан" обыграл "Кьево" в матче 27-го тура чемпионата Италии - 2:1. Победный мяч забил нападающий Кшиштоф Пентек на 57-й минуте. Фото: gazzetta.it "Милан" одержал пятую победу подряд в серии А. Команда занимает третье место в серии А, набрав 51 очко. Чемпионат Италии Серия А 27-й тур "Кьево" - "Милан" - 1:2 (1:1) Голы: Билья, 31 (0:1). Хетемай, 41 (1:1). Пентек, 57 (1:2). "Кьево": Соррентино, Андреолли, Барба, Бани (Пуччарелли, 88), Хетемай, Диуссе (Кийен, 77), Депаоли, Меджорини (Джорджевич, 77), Джаккерини, Стемпиньски, Лерис. "Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Конти (Калабрия, 64), Билья, Лаксальт, Кессье, Лукас Пакета (Хакан Чалханоглу, 54), Сусо (Борини, 84), Самуэль Кастильехо, Пентек. Предупреждения: Конти, 52. Джаккерини, 59. Соррентино, 71. Хетемай, 90+2. Судья: Пайретто. 9 марта. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.

Спорт-Экспресс

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