Серия А: "Милан" закрепился на третьем месте (ВИДЕО)  

"Милан" обыграл "Кьево" в матче 27-го тура чемпионата Италии - 2:1.
 
Победный мяч забил нападающий Кшиштоф Пентек на 57-й минуте.
Фото Серия А: "Милан" закрепился на третьем месте (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Милан" одержал пятую победу подряд в серии А.
 
Команда занимает третье место в серии А, набрав 51 очко. 
 
Чемпионат Италии 
 
Серия А 
 
27-й тур 
 
"Кьево" - "Милан" - 1:2 (1:1)
 
Голы: Билья, 31 (0:1). Хетемай, 41 (1:1). Пентек, 57 (1:2). 
 
"Кьево": Соррентино, Андреолли, Барба, Бани (Пуччарелли, 88), Хетемай, Диуссе (Кийен, 77), Депаоли, Меджорини (Джорджевич, 77), Джаккерини, Стемпиньски, Лерис.
 
"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Конти (Калабрия, 64), Билья, Лаксальт, Кессье, Лукас Пакета (Хакан Чалханоглу, 54), Сусо (Борини, 84), Самуэль Кастильехо, Пентек.
 
Предупреждения: Конти, 52. Джаккерини, 59. Соррентино, 71. Хетемай, 90+2. 
 
Судья: Пайретто.
 
9 марта. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.
 


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