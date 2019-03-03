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2019-03-03
"Карпаты" - "Львов" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)
Карпаты - Львов - 0:1 (0:1)
Гол: Мехремич, 35 - в свои ворота.
«Карпаты» (Львов): Кучинский, Гуйе, Сандохадзе, Слива, Онгла, Толочко, Мякушко, Швед, Мехремич, Дебелко (Понде, 53), Ди Франко (Йода, 69).
Фото: fckarpaty.com
«Львов»: Бандура, Насонов, Парамонов, Адамюк, Приймак, Педро Витор, Мартан (Жонатан, 77), Пернамбуко, Липе (Мурило Винисиус, 83), Борзенко, Бруно Дуарте (Алваро, 90).
Предупреждения: Слива (24), Гуйе (32), Мартан (38), Ди Франко (38), Приймак (44), Мякушко (72), Бруно Дуарте (90), Бандура (90).
3 марта. Львов. Стадион «Украина».
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