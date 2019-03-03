Новостей.COM ⇒ Спорт

"Карпаты" - "Львов" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО) Карпаты - Львов - 0:1 (0:1) Гол: Мехремич, 35 - в свои ворота. «Карпаты» (Львов): Кучинский, Гуйе, Сандохадзе, Слива, Онгла, Толочко, Мякушко, Швед, Мехремич, Дебелко (Понде, 53), Ди Франко (Йода, 69). Фото: fckarpaty.com «Львов»: Бандура, Насонов, Парамонов, Адамюк, Приймак, Педро Витор, Мартан (Жонатан, 77), Пернамбуко, Липе (Мурило Винисиус, 83), Борзенко, Бруно Дуарте (Алваро, 90). Предупреждения: Слива (24), Гуйе (32), Мартан (38), Ди Франко (38), Приймак (44), Мякушко (72), Бруно Дуарте (90), Бандура (90). 3 марта. Львов . Стадион «Украина». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.