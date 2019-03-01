Победа за девять секунд (ВИДЕО)  

В стартовом периоде игровое преимущество было у «Донбасса» - он и атаковал больше и бросал, соответственно, тоже.
До поры до времени вратарь «Кременчуга» Никита Гордюшин играл безукоризненно, но незадолго до конца периода дрогнул, и это, как оказалось потом, для его команды стало роковым. В течение 9 секунд в ворота гостей влетели две шайбы подряд. Илья Коренчук и Виталий Лялька выбежали на одного вратаря и спокойно реализовали момент, и тут же «Кременчуг» пропустил еще. Виктор Захаров, едва въехав в зону, бросил. Гордюшин хоть и видел щелчок, но адекватно не отреагировал - 2:0.
У хозяев под конец первого периода малый штраф заработал Юрий Сильницкий, а уже в дебюте второй двадцатиминутки на две минуты уехал отдыхать еще и Владимир Романенко. Вот его удаление и привело к пропущенной шайбе. От правого борта на пятак набросил Всеволод Толстушко, а там Алексей Ворона без проблем отправил шайбу по назначению - 2:1.
Но переломить ход борьбы гости не сумели. У них штраф заработал Даниил Фурса, и «Донбасс» едва не увеличил отрыв. Отменный шанс имел Лялька, но с убойной позиции не попал в пустой угол. Но донетчане все же своего добились. Шедевральную шайбу забросил Артем Пуголовкин. Он выехал из-за ворот, положил диск себе на крюк и по-баскетбольному забросил в ближнюю девятку… Такое очень редко увидишь не то что в нашем чемпионате, подобное и в мире бывает по большим праздникам.
В заключительном периоде преимущество перешло к «Кременчугу», который очень много времени проводил в зоне соперников. Этому помогали и удаления у «Донбасса». Был момент когда гости играли в формате 5 на 3, но реализовать большинство не сумели. И все же «Кременчуг» еще разочек забросил. За 33 секунды до сирены дубль на свой счет записал Ворона.
«Донбасс» победил и по итогам регулярного чемпионата занял первое место. В такое еще в начале года мало кто мог поверить - но это факт.
Динамовцы начали очень хорошо - атаки на ворота белоцерковцев шли постоянно, особенно хороший момент был у лучшего бомбардира харьковчан Владимира Чердака, но он не попал в ворота. А потом на скамейку штрафников сел Богдан Грицюк и казалось, что «Динамо» попытается, наконец, открыть счет. Но получилось наоборот. Денис Бородай объехал ворота соперников, выкатился на пятак и забросил в пустой угол - 0:1.
В середине периода «Белый Барс» получил двойное большинство, но забросить не смог. Игра начала быть жестокой. Сначала у гостей малый штраф заработал Никита Лесников, а потом уже у харьковчан те же две штрафных минуты получил Иван Шматько. Это удаление и стало роковым. Из-за ворот Владислав Куцевич набросил на пятак, а там Сергей Логач бросал по воротам. По пути шайба задела конек Александра Фирсова и влетела в ворота - 0:2.
В перерыве вместо Владислава Гурко в ворота «Динамо» встал Тимур Мамедов, и сзади у хозяев стало спокойнее. Во втором периоде обе команды много атаковали, но счет не изменился. Изменился он уже в дебюте заключительной двадцатиминутки, когда дубль оформил Бородай.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.