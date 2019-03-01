Победа за девять секунд (ВИДЕО)  

ДОНБАСС - КРЕМЕНЧУГ - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
 
Голы: Коренчук (Лялька), 17:11 - 1:0. Захаров (Костиков), 17:20 - 2:0. Ворона (бол. Грицких, Толстушко), 24:16 - 2:1. Пуголовкин, 28:53 - 3:1. Ворона (Гриценко, Савченко), 59:27 - 3:2.
Фото Победа за девять секунд (ВИДЕО)
Фото: hckremenchuk.com.ua
 
Вратари: Дьяченко - Гордюшин (Бояршинов, 17:20).
 
27 февраля. Дружковка. ЛА «Альтаир». 
 
В стартовом периоде игровое преимущество было у «Донбасса» - он и атаковал больше и бросал, соответственно, тоже.
 
До поры до времени вратарь «Кременчуга» Никита Гордюшин играл безукоризненно, но незадолго до конца периода дрогнул, и это, как оказалось потом, для его команды стало роковым. В течение 9 секунд в ворота гостей влетели две шайбы подряд. Илья Коренчук и Виталий Лялька выбежали на одного вратаря и спокойно реализовали момент, и тут же «Кременчуг» пропустил еще. Виктор Захаров, едва въехав в зону, бросил. Гордюшин хоть и видел щелчок, но адекватно не отреагировал - 2:0. 
 
У хозяев под конец первого периода малый штраф заработал Юрий Сильницкий, а уже в дебюте второй двадцатиминутки на две минуты уехал отдыхать еще и Владимир Романенко. Вот его удаление и привело к пропущенной шайбе. От правого борта на пятак набросил Всеволод Толстушко, а там Алексей Ворона без проблем отправил шайбу по назначению - 2:1.
 
Но переломить ход борьбы гости не сумели. У них штраф заработал Даниил Фурса, и «Донбасс» едва не увеличил отрыв. Отменный шанс имел Лялька, но с убойной позиции не попал в пустой угол. Но донетчане все же своего добились. Шедевральную шайбу забросил Артем Пуголовкин. Он выехал из-за ворот, положил диск себе на крюк и по-баскетбольному забросил в ближнюю девятку… Такое очень редко увидишь не то что в нашем чемпионате, подобное и в мире бывает по большим праздникам.
 
В заключительном периоде преимущество перешло к «Кременчугу», который очень много времени проводил в зоне соперников. Этому помогали и удаления у «Донбасса». Был момент когда гости играли в формате 5 на 3, но реализовать большинство не сумели. И все же «Кременчуг» еще разочек забросил. За 33 секунды до сирены дубль на свой счет записал Ворона. 
 
«Донбасс» победил и по итогам регулярного чемпионата занял первое место. В такое еще в начале года мало кто мог поверить - но это факт.
 
 
ДИНАМО - БЕЛЫЙ БАРС - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
 
Голы: Бородай (мен. Ружников), 5:12 - 0:1. Логач (бол. Лесников, Куцевич), 16:41 - 0:2. Бородай (Ружников, Панченко), 40:42 - 0:3.
 
Вратари: Гурко (Мамедов, 20:00) - Кучер.
 
27 февраля. Харьков. ЛА «Салтовский лед».
 
Динамовцы начали очень хорошо - атаки на ворота белоцерковцев шли постоянно, особенно хороший момент был у лучшего бомбардира харьковчан Владимира Чердака, но он не попал в ворота. А потом на скамейку штрафников сел Богдан Грицюк и казалось, что «Динамо» попытается, наконец, открыть счет. Но получилось наоборот. Денис Бородай объехал ворота соперников, выкатился на пятак и забросил в пустой угол - 0:1.
 
В середине периода «Белый Барс» получил двойное большинство, но забросить не смог. Игра начала быть жестокой. Сначала у гостей малый штраф заработал Никита Лесников, а потом уже у харьковчан те же две штрафных минуты получил Иван Шматько. Это удаление и стало роковым. Из-за ворот Владислав Куцевич набросил на пятак, а там Сергей Логач бросал по воротам. По пути шайба задела конек Александра Фирсова и влетела в ворота - 0:2.
 
В перерыве вместо Владислава Гурко в ворота «Динамо» встал Тимур Мамедов, и сзади у хозяев стало спокойнее. Во втором периоде обе команды много атаковали, но счет не изменился. Изменился он уже в дебюте заключительной двадцатиминутки, когда дубль оформил Бородай. 
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине
 
ЛЕДЯНЫЕ ВОЛКИ - ДНЕПР - 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)
 
Голы: Матусевич (Дунаев, Макарицкий), 00:59 - 0:1. Ромащенко (бол. Пугачев, Бондаренко), 22:34 - 0:2. Бондаренко, мен. 34:26 - 0:3. Макарицкий (бол. Декало, Золотухин), 36:53 - 0:4. Макарицкий (бол. Золотухин, Белоусов), 39:05 - 0:5. Черемнов (Зык, Сирченко), 58:19 - 0:6. 
 
Вратари: Хапков (Власенко, 40:00) - Петров. 
 
27 февраля. Киев. ЛА «Шалетт».
 
Итоговая таблица регулярного чемпионата
 
И В ВО ПО П Ш О
 
1. Донбасс 40 31 2 1 6 198-78 98
 
2. Кременчуг 40 29 2 2 7 205-98 93
 
3. Днепр 40 26 4 3 7 145-69 89
 
4. Белый Барс 40 13 1 1 25 100-164 42
 
5. Динамо 40 8 1 2 29 86-160 28
 
6. Ледяные волки 40 2 1 2 35 79-244 10
 
Плей-офф
 
1/4 финала
 
2, 5 и 6 марта
 
Днепр - Ледяные волки
 
3, 6 и 7 марта
 
Белый Барс - Динамо
 
1/2 финала
 
10, 12, 15, 17, 20, 23 и 26 марта
 
Донбасс - Белый Барс или Динамо
 
11, 13, 16, 18, 21, 24 и 27 марта
 
Кременчуг - Днепр или Ледяные волки
 
Финал
 
31 марта, 2, 4, 6, 9, 12 и 15 апреля


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