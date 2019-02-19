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Серия А: "Рома" закрепилась на пятом месте (ВИДЕО) "Рома" обыграла "Болонью" в матче 24-го тура чемпионата Италии - 2:1. Победный мяч на счету защитник Федерико Фасио. Фото: gazzetta.it Римляне вышли на 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. От четвертой строчки, которую занимает "Милан", команду отделяет одно очко. Чемпионат Италии Серия А 24-й тур "Рома" - "Болонья" - 2:1 (0:0) Голы: Коларов, 55 - с пенальти (1:0). Фасио, 73 (2:0). Сансоне, 84 (2:1). "Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци (Сантон, 83), Н`Зонзи, Кристанте (Эль-Шаарави, 46), Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко, Клайверт (Де Росси, 68). "Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Хеландер, Поли (Джемаили, 72), Сориано, Пульгар (Фальчинелли, 75), Сантандер, Сансоне, Эдера (Сванберг, 66). Предупреждения: Данилу Ларанжейра, 12. Пульгар, 24. Кристанте, 34. Флоренци, 40. Эдера, 43. Манолас, 90+2. Дейкс, 90+2. Судья: Ди Белло. 18 февраля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

Спорт-Экспресс

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