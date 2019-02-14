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2019-02-14
Греческая полиция избила фанатов киевского "Динамо"
Во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы между "Олимпиакосом" и киевским "Динамо" на гостевом секторе возникла драка между украинскими фанатами и греческой полицией.
Фото: LamiaNow.gr
Причины конликта пока неизвестны.
Накануне в среду вечером в Киеве произошла массовая драка между фанатами "Динамо" и "Айнтрахта".
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