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Греческая полиция избила фанатов киевского "Динамо" Во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы между "Олимпиакосом" и киевским "Динамо" на гостевом секторе возникла драка между украинскими фанатами и греческой полицией. Фото: LamiaNow.gr Причины конликта пока неизвестны. Киеве произошла массовая драка между фанатами " Накануне в среду вечером впроизошла массовая драка между фанатами " Динамо " и "Айнтрахта". СЭ . Немцы были транзитом в столице Украины и направлялись на матч Лиги Европы против " Шахтера ", информирует

Спорт-Экспресс

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