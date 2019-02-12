Игроки "Реала" разговаривают с Бэйлом при помощи жестов

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл не говорит по-испански, несмотря на то, что прожил шесть лет в Испании .

Об этом в интервью Marca заявил защитник "бланкос" Марсело.

Кроме того, бразилец поведал, что Криштиану Роналду сообщил партнерам по команде, что он покидает "Реал" и переходит в "Ювентус" – перед финалом Лиги Чемпионов в Киеве .

"У меня были прекрасные отношения с Роналду, его семьей и подругой. Мы играли вместе девять лет. Это нормально – грустить после его ухода", - приводит слова Марсело Marca.

"Меня также расстроил уход Кико Касильи, который сидел рядом со мной в раздевалке.

Я каждый день спрашивал: "Как дела, Кико?" А сейчас рядом со мной никого нет.

С другой стороны сидит Бэйл, но Гарет не говорит по-испански, только по-английски. И мы общаемся при помощи жестов. Я говорю "привет", "хорошее вино", - цитирует Марсело издание.