"Александрия" в Турции: Ударная концовка (ВИДЕО)  

АЛЕКСАНДРИЯ - ЖЕЛЕЗНИЧАР Босния - 1:2

Голы: Крпич, 80 (0:1). Займович, 86 (0:2). Пономарь, 90 (1:2).

Фото: fco.com.ua

«Александрия»: 1-й тайм - Панькив, Микицей, Шендрик, Дедечко, Лучкевич, Гречишкин, Запорожан, Банада, Ковалец, Полярус, Ситало;

2-й тайм - Панькив (Леванидов, 71), Шендрик (Шкиндер, 68), Бабогло, Лучкевич (Микицей, 60), Стецьков, Гречишкин (Шастал, 60), Ковалец (Устименко, 65), Задерака, Банада (Довгий, 65), Пономарь, Дедечко (Дришлюк, 68).

Каждый раз, когда украинские команды спаррингуют с балканскими, можно не сомневаться: соперничество будет непростым. Лишнее свидетельство - контрольный матч «Александрии» с «Железничаром», который состоялся вчера на тренировочном сборе в Турции

На поле гостиничного комплекса «Сусеси» в Белеке, где дислоцируется команда Владимира Шарана, развернулась напряженная борьба, развязка в которой наступила лишь в заключительной фазе поединка.

Проводивший последний матч сбора «Железничар» оказался менее расточительным при создании голевых моментов. Когда до финального свистка оставалось десять минут, Сулейман Крпич открыл счет, а вскоре Дженан Займович его удвоил.

Несмотря на товарищеский характер поединка, подобное развитие событий не устраивало украинскую команду: Владимир Шаран всегда настраивает подопечных лишь на победу. В концовке «Александрия» во что бы то ни стало пыталась «размочить» счет, и это ей удалось. Оказавшийся перед воротами боснийцев Виталий Пономарь не упустил возможность забить, поставив точку в спарринге.