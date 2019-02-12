"Александрия" в Турции: Ударная концовка (ВИДЕО)  

Каждый раз, когда украинские команды спаррингуют с балканскими, можно не сомневаться: соперничество будет непростым. Лишнее свидетельство - контрольный матч «Александрии» с «Железничаром», который состоялся вчера на тренировочном сборе в Турции.
На поле гостиничного комплекса «Сусеси» в Белеке, где дислоцируется команда Владимира Шарана, развернулась напряженная борьба, развязка в которой наступила лишь в заключительной фазе поединка.
Проводивший последний матч сбора «Железничар» оказался менее расточительным при создании голевых моментов. Когда до финального свистка оставалось десять минут, Сулейман Крпич открыл счет, а вскоре Дженан Займович его удвоил.
Несмотря на товарищеский характер поединка, подобное развитие событий не устраивало украинскую команду: Владимир Шаран всегда настраивает подопечных лишь на победу. В концовке «Александрия» во что бы то ни стало пыталась «размочить» счет, и это ей удалось. Оказавшийся перед воротами боснийцев Виталий Пономарь не упустил возможность забить, поставив точку в спарринге.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.