"Александрия" в Турции: Ударная концовка (ВИДЕО)  

АЛЕКСАНДРИЯ - ЖЕЛЕЗНИЧАР Босния - 1:2 
 
Голы: Крпич, 80 (0:1). Займович, 86 (0:2). Пономарь, 90 (1:2).
 
Фото "Александрия" в Турции: Ударная концовка (ВИДЕО)
Фото: fco.com.ua
«Александрия»: 1-й тайм - Панькив, Микицей, Шендрик, Дедечко, Лучкевич, Гречишкин, Запорожан, Банада, Ковалец, Полярус, Ситало;
 
2-й тайм - Панькив (Леванидов, 71), Шендрик (Шкиндер, 68), Бабогло, Лучкевич (Микицей, 60), Стецьков, Гречишкин (Шастал, 60), Ковалец (Устименко, 65), Задерака, Банада (Довгий, 65), Пономарь, Дедечко (Дришлюк, 68).
 
Каждый раз, когда украинские команды спаррингуют с балканскими, можно не сомневаться: соперничество будет непростым. Лишнее свидетельство  - контрольный матч «Александрии» с «Железничаром», который состоялся вчера на тренировочном сборе в Турции.
 
На поле гостиничного комплекса «Сусеси» в Белеке, где дислоцируется команда Владимира Шарана, развернулась напряженная борьба, развязка в которой наступила лишь в заключительной фазе поединка. 
 
Проводивший последний матч сбора «Железничар» оказался менее расточительным при создании голевых моментов. Когда до финального свистка оставалось десять минут, Сулейман Крпич открыл счет, а вскоре Дженан Займович его удвоил. 
 
Несмотря на товарищеский характер поединка, подобное развитие событий не устраивало украинскую команду: Владимир Шаран всегда настраивает подопечных лишь на победу. В концовке «Александрия» во что бы то ни стало пыталась «размочить» счет, и это ей удалось. Оказавшийся перед воротами боснийцев Виталий Пономарь не упустил возможность забить, поставив точку в спарринге. 
 
Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кубок Франции: Клуб третьей лиги дал бой "ПСЖ"Кубок Франции: Клуб третьей лиги дал бой "ПСЖ"
"Лион" обвинил журналистов во лжи"Лион" обвинил журналистов во лжи
"Манчестер Юнайтед" предлагает за 18-летнего игрока 57 млн евро, - СМИ. Футбол"Манчестер Юнайтед" предлагает за 18-летнего игрока 57 млн евро, - СМИ. Футбол
Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"
В ПСЖ готовы потратить 200 млн евро на приобретение двух игроков, - СМИВ ПСЖ готовы потратить 200 млн евро на приобретение двух игроков, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
"Черноморец": Засуха на Средиземноморье (ВИДЕО)  . Футбол"Черноморец": Засуха на Средиземноморье (ВИДЕО)  . Футбол
"Олимпик" в Турции: "Олимпийский" мир. Футбол"Олимпик" в Турции: "Олимпийский" мир. Футбол
"Десна" в Турции: Реализация не хромает. Футбол"Десна" в Турции: Реализация не хромает. Футбол
Примера: "Львы" съели Месси (ВИДЕО)  Примера: "Львы" съели Месси (ВИДЕО)  
Серия А: "Милан" разгромил "Кальяри" (ВИДЕО)  Серия А: "Милан" разгромил "Кальяри" (ВИДЕО)  
Экс-наставник "Шахтера" покинул пост главного тренера сборной Турции. ФутболЭкс-наставник "Шахтера" покинул пост главного тренера сборной Турции. Футбол
Серия А: "Интер" побеждает "Парму" (ВИДЕО)  Серия А: "Интер" побеждает "Парму" (ВИДЕО)  
Серия А: "Рома" в гостях разгромила "Кьево" (ВИДЕО)  Серия А: "Рома" в гостях разгромила "Кьево" (ВИДЕО)  
Серия А: Скромный успех Лацио (ВИДЕО)  Серия А: Скромный успех Лацио (ВИДЕО)  
Суперлига: Не оступился только "Днепр" (ВИДЕО)  Суперлига: Не оступился только "Днепр" (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости