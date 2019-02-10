Британская полиция арестовала болельщиков "Саутгемптона" за кощунства над смертью Салы
Эпизод произошел во время матча Английской Премьер-Лиги.
Фото: Daily Mail
Британская полиция задержала двух болельщиков "Саутгемптона", которые во время матча Английской Премьер-Лиги с "Кардифф Сити" (1:2) насмехались над смертью Эмилиано Салы, делая фанам гостей провокационные жесты, сообщает Daily Mail.
Два болельщика "святых" расставили руки и изобразили летящий самолет, намекая на авиакатастрофу над Ла-Маншем, в которой погиб аргентинский новобранец "Кардиффа" Сала.
"Саутгемптон" может запретить обоим задержанным посещение стадиона "Сент-Мери" сроком на три года, отмечает издание.
Клуб подтвердил, что оба болельщика уже идентифицированы и задержаны полицией.
Keep an eye on the bloke in the middle, making plane expressions just two days after the Emiliano Sala confirmation, glad to say they both got ejected but had to shame them #CCFC#SOUCARpic.twitter.com/nF57gpFMDh
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