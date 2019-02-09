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Лига 1: Балотелли забивает - "Марсель" выигрывает "Марсель" обыграл "Дижон" в первом матче 24-го тура чемпионата Франции. Полузащитник "красных" Жордан Марье в начале первого тайма открыл счет, а отыгрались провансальцы только после перерыва благодаря голу Марио Балотелли. Фото: om.net Победный мяч на 73-й минуте забил аргентинец Лукас Окампос. Чемпионат Франции Лига 1 24-й тур "Дижон" - "Марсель" - 1:2 (1:0) Голы: Марье, 18 (1:0). Балотелли, 56 (1:1). Окампос, 73 (1:2). "Дижон": Аллен, Лотоа, Ямбере, Шафик, Хаддади, Абед (Бальмон, 87), Амальфитано (Каба, 76), Квон Чхан Хун, Марье, Жулиу Тавареш, Саид (Слити, 83). "Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Стротман (Роланду, 79), Товен, Лопес (Сансон, 69), Сарр (Жермен, 55), Камара, Балотелли, Окампос. Предупреждения: Ямбере, 43. Лотоа, 50. Сансон, 72. Балотелли, 82. Шафик, 90+3. Камара, 90+5. Судья: Леонар. 8 февраля. Дижон. Стадион "Гастон-Жерар".

Спорт-Экспресс

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