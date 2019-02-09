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2019-02-09
Лига 1: Балотелли забивает - "Марсель" выигрывает
"Марсель" обыграл "Дижон" в первом матче 24-го тура чемпионата Франции.
Полузащитник "красных" Жордан Марье в начале первого тайма открыл счет, а отыгрались провансальцы только после перерыва благодаря голу Марио Балотелли.
Фото: om.net
Победный мяч на 73-й минуте забил аргентинец Лукас Окампос.
Чемпионат Франции
Лига 1
24-й тур
"Дижон" - "Марсель" - 1:2 (1:0)
Голы: Марье, 18 (1:0). Балотелли, 56 (1:1). Окампос, 73 (1:2).
"Дижон": Аллен, Лотоа, Ямбере, Шафик, Хаддади, Абед (Бальмон, 87), Амальфитано (Каба, 76), Квон Чхан Хун, Марье, Жулиу Тавареш, Саид (Слити, 83).
"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Стротман (Роланду, 79), Товен, Лопес (Сансон, 69), Сарр (Жермен, 55), Камара, Балотелли, Окампос.
Предупреждения: Ямбере, 43. Лотоа, 50. Сансон, 72. Балотелли, 82. Шафик, 90+3. Камара, 90+5.
Судья: Леонар.
8 февраля. Дижон. Стадион "Гастон-Жерар".
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