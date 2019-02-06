"Мариуполь" уступил чемпиону Армении

МАРИУПОЛЬ - АЛАШКЕРТ Армения - 0:2 (0:2)

Голы: Маурицио, 19 (0:1). Стойкович, 39 (0:2).

«Мариуполь»: Гальчук, Игнатенко, Чоботенко (Полегенько, 46), Быков, Демири, Мишнев, Пихаленок, Федорчук, Зубков, Вакула, Борячук. На 60-й минуте на замену выходили: Яворский, Дава, Горбунов, Белоконь, Коробенко (Вакуленко, 75), Путря, Проданов, Чурко, Мочевинский.

Фото: fcmariupol.com

Во втором матче тренерский штаб «Мариуполя» задействовал большую часть игроков, принимавших участие в утреннем спарринге. «Алашкерт», для которого эта игра была единственной на протяжении вчерашнего дня, разумеется, выглядел посвежее. Видимо, это и сказалось на итоговом результате.

Все решилось уже в первой половине встречи, в которой мариупольцы не сумели воплотить в голы несколько благоприятных моментов у чужих ворот. А вот армянам удалось исполнить два результативных удара.

Сначала отличился бразильский форвард Маурицио, оказавшийся проворнее всех после подачи углового. А затем преимущество «Алашкерта» закрепил один из выступающих в нем сербов Даниэль Стойкович.

На протяжении всего поединка украинская команда продолжала искать шансы у чужих ворот, но использовать их Вакуле, Даниилу Игнатенко, Александру Зубкову, Александру Пихаленку и Борячуку так и не удалось.