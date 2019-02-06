"Мариуполь" уступил чемпиону Армении

Во втором матче тренерский штаб «Мариуполя» задействовал большую часть игроков, принимавших участие в утреннем спарринге. «Алашкерт», для которого эта игра была единственной на протяжении вчерашнего дня, разумеется, выглядел посвежее. Видимо, это и сказалось на итоговом результате.
Все решилось уже в первой половине встречи, в которой мариупольцы не сумели воплотить в голы несколько благоприятных моментов у чужих ворот. А вот армянам удалось исполнить два результативных удара.
Сначала отличился бразильский форвард Маурицио, оказавшийся проворнее всех после подачи углового. А затем преимущество «Алашкерта» закрепил один из выступающих в нем сербов Даниэль Стойкович.
На протяжении всего поединка украинская команда продолжала искать шансы у чужих ворот, но использовать их Вакуле, Даниилу Игнатенко, Александру Зубкову, Александру Пихаленку и Борячуку так и не удалось.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.