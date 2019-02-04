Новостей.COM ⇒ Спорт

Лига 1: "Лион" прервал успешную серию "ПСЖ" "Лион" взял верх над "ПСЖ" в матче 23-го тура чемпионата Франции - 2:1. Для парижан это стало первое поражение в лиге 1 в нынешнем сезоне - до этого они выиграли 18 встреч и две свели вничью. Фото: ol.fr С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия "ПСЖ" составила 21 игру Чемпионат Франции Лига 1 23-й тур "Лион" - "ПСЖ" - 2:1 (1:1) Голы: Ди Мария, 7 (0:1). Дембеле, 33 (1:1). Фекир, 49 - с пенальти (2:1). "Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди, Депай, Фекир, Ауар (Тузар, 65), Ндомбеле, Дембеле, Траоре (Корне, 76). "ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Бернат (Диаби, 86), Маркиньюс, Кимпембе (Паредес, 79), Керер, Дракслер, Кавани (Шупо-Мотинг, 79), Ди Мария, Мбаппе. Предупреждения: Кимпембе, 27. Дракслер, 89. Фекир, 90+2. Судья: Тюрпен. 3 февраля. Лион. Стадион "Люмьер".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.