Лига 1: "Лион" прервал успешную серию "ПСЖ"

"Лион" взял верх над "ПСЖ" в матче 23-го тура чемпионата Франции - 2:1.
 
Для парижан это стало первое поражение в лиге 1 в нынешнем сезоне - до этого они выиграли 18 встреч и две свели вничью.
Фото Лига 1: "Лион" прервал успешную серию "ПСЖ"
Фото: ol.fr
 
С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия "ПСЖ" составила 21 игру.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1
 
23-й тур
 
"Лион" - "ПСЖ" - 2:1 (1:1)
 
Голы: Ди Мария, 7 (0:1). Дембеле, 33 (1:1). Фекир, 49 - с пенальти (2:1).
 
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди, Депай, Фекир, Ауар (Тузар, 65), Ндомбеле, Дембеле, Траоре (Корне, 76).
 
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Бернат (Диаби, 86), Маркиньюс, Кимпембе (Паредес, 79), Керер, Дракслер, Кавани (Шупо-Мотинг, 79), Ди Мария, Мбаппе.
 
Предупреждения: Кимпембе, 27. Дракслер, 89. Фекир, 90+2.
 
Судья: Тюрпен.
 
3 февраля. Лион. Стадион "Люмьер".


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