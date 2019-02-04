Ястремская покорила Таиланд

Прошедшая неделя стала триумфальной для третьей ракетки Украины 18-летней Даяны Ястремской.

Играя на турнире в Таиланде, она дошла до финала, где в драматической и невероятной концовке обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович. Завоевав в карьере свой второй титул WTA, сегодня Даяна станет 34-й ракеткой мира…

Хуахин. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ. Фото: btu.org.ua

Польше . Начиналась неделя для Даяны Ястремской со скандала. Как уже сообщал «СЭ», федерация тенниса Украины обратилась к общественности с открытым письмом, в котором указала, что из-за действий агента Элины Свитолиной и Даяны Ястремской Стефана Гурова, обе теннисистки не смогут играть за сборную Украины в матчевых встречах Кубка Федерации, который пройдут в

На протяжении двух дней с разных лагерей поступала противоречивая информация, но итогом выяснения отношений стало то, что Свитолина в Зеленой Гуре не сыграет из-за травмы, а с отцом и с агентом Ястремской удалось договориться. Даяна в Польшу все же полетит, и теперь ей оставалось сосредоточиться на турнире в Хуахине.

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Уже в четвертьфинале Даяне выпала очень грозная соперница - первый номер «посева» испанка Гарбинье Мугуруса. Уже со старта завязалась вязкая и ожесточенная борьба. Первый гейм продолжался более 10 минут, но Мугурусе удалось сделать брейк. Однако постепенно украинка выровняла положение. Она отыгралась с - 1:3, а потом оппонентки обменялись брейками - 4:4. В двенадцатом гейме у Даяны было два сетбола, но она их не реализовала, после чего дело перешло на тай-брейк. Здесь Ястремская повела - 6:1, но дала сопернице сократить отрыв до минимума - 6:5. И все же после седьмого сетбола наша теннисистка вышла в матче вперед - 1:0.

Во второй партии украинка имела громадное преимущество. Она сделала три брейка и отыграла два брейк-пойнта на своей подаче. В итоге - 6:1 и Ястремская после 1 часа и 40 минут борьбы в третий раз за свою карьеру вышла в 1/2 финала на турнирах WTA.

В полуфинале Даяна встречалась с 98-й ракеткой мира, представительницей Польши Магдой Линетт. В сезоне-2018 Ястремская уже обыгрывала Магду. Тогда успех нашей теннисистке пришел после двух тай-брейков в квалификации турнира в Нью-Хэйвене.

Первый сет получился долгим, его прерывали из-за дождя. По ходу партии Даяна отыграла четыре брейк-пойнта, а потом, реализовав второй сетбол, вышла в матче вперед - 1:0.

Второй сет начался с брейка Линетт, но потом Ястремская перехватила инициативу. Взяв две подачи оппонентки, украинка завоевала путевку в финал.

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В решающем матче Даяна встретилась с 49-й ракеткой мира Айлой Томлянович из Австралии. В прошлом году на турнире в Пекине наша теннисистка в квалификации сумела победить в трехсетовом матче. В нынешнем сезоне для Украины это был уже второй финал WTA. Первый был на Премьере в Брисбене, где Леся Цуренко в трех сетах проиграла чешке Каролине Плишковой.

В отличие от украинки, 25-летняя Айла Томлянович боролась за свой первый титул WTA в карьере. В прошлом году она дважды выходила в финал (Рабат, Сеул), и проиграла во всех матчах.

- В прошлом году мы уже играли с Айлой Томлянович, и тогда я ее обыграла, так что я знаю, как она играет, - говорила перед финалом Ястремская. - Но сейчас будет совсем другой матч. Так что надо готовиться.

В первой партии украинка поначалу имела тотальное превосходство. Она оформила два брейка и вышла вперед - 5:0. После Даяна на время успокоилась, что позволило Томлянович защитить подачу, а потом взять еще одно очко на приеме - 5:2. К счастью, Даяна вовремя собралась и в восьмом гейме, сделав третий в сете брейк, вышла в матче вперед - 1:0.

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В дебюте второй партии оппонентки защитили по подаче, после чего обменялись брейками - 2:2. А потом украинка полностью выпала из игры . Томлянович выиграла четыре гейма подряд, и счет стал равным - 1:1.

Решающий сет получился драматичным. Украинка со старта вышла вперед - 2:0, а потом, как и во второй партии, инициатива полностью перешла к австралийке. Она выиграла пять геймов кряду и практически обеспечила себе победу.

Тем более что к тому времени у Ястремской обнаружились проблемы с коленом. При счете 2:5 она вызвала на корт физиотерапевта, которая помогла справиться с болью. Вернувшись на корт, Даяна вернулась и в игру . Она выиграла четыре гейма подряд, а после того, как Томлянович под ноль защитила подачу, соперницы судьбу финала выясняли на тай-брейке. Здесь при счете 2:3 Ястремская выиграла пять мячей кряду и после двух с половиной часов борьбы оформила свой второй в карьере титул WTA.

Ястремская. - Когда я была моложе, равнялась на тебя. Ты - хороший игрок и с тобой всегда трудно бороться. Сейчас я невероятно взволнована. Даже не знаю, что сказать… В карьере я завоевала второй титул WTA. Сюда я приехала впервые и не ожидала, что пройду столь далеко. Тем более что с моей мамой произошел небольшой инцидент. Она перенесла операцию и вернулась в - В первую очередь я хочу поблагодарить Айлу за такой прекрасный турнир, - сказала во время награждения счастливая. - Когда я была моложе, равнялась на тебя. Ты - хороший игрок и с тобой всегда трудно бороться. Сейчас я невероятно взволнована. Даже не знаю, что сказать… В карьере я завоевала второй титул WTA. Сюда я приехала впервые и не ожидала, что пройду столь далеко. Тем более что с моей мамой произошел небольшой инцидент. Она перенесла операцию и вернулась в Украину , поэтому мне было достаточно тяжело играть. Но я доказала, что могу через это пройти. Эту победу и этот турнир я посвящаю своей маме. Мама, эта победа для тебя.

Нынешний сезон Ястремская начинала в ранге 59-й ракетки мира. А теперь после двух побед на Открытом чемпионате Австралии и триумфа в Таиланде, сегодня Даяна займет 34-ю позицию в мировом рейтинге.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

ХУАХИН (Таиланд). Турнир WTA International. 250 000 долларов. Хард. 1/4 финала. ЯСТРЕМСКАЯ (8) - Мугуруса (1) - 7:6(5), 6:1. Линетт - Ван Яфань - 6:2, 6:3. Томлянович (6) - Чжэн Сайсай (4) - 6:1, 6:3. Зиданшек - Голубич - 4:6, 6:1, 6:2. 1/2 финала. ЯСТРЕМСКАЯ (8) - Линетт - 6:4, 6:3. Томлянович (6) - Зиданшек - 6:4, 6:1. Финал. ЯСТРЕМСКАЯ (8) - Томлянович (6) - 6:2, 2:6, 7:6(3).

Парный разряд. Финал. Бегу/Никулеску (2) - Блинкова/Ван Яфань - 2:6, 6:1, 12:10.