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Бундеслига: Сенсация в Леверкузене "Бавария" в выездном матче 20-го тура чемпионата Германии проиграла "Байеру" со счетом 1:3. Счет на 41-й минуте открыл полузащитник Леон Горецка, но затем "Байер" забил три мяча. Фото: fcbayern.com Голами в составе победителей отметились Леон Бэйли, Кевин Фолланд и Лукас Аларио. После этой победы "Байер" набрал 30 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице бундеслиги. Чемпионат Германии Бундеслига 1 20-й тур "Байер" - "Бавария" - 3:1 (0:1) Голы: Горецка, 41 (0:1). Бэйли, 53 (1:1). Фолланд, 63 (2:1). Аларио, 87 (3:1). "Байер": Градецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Арангис, Беллараби (Паулинью, 90+2), Брандт, Хаверц (Баумгартлингер, 45+1), Фолланд, Бэйли (Аларио, 84). "Бавария": Ульрайх, Рафинья (Ренату Санчеш, 79), Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Мюллер (Гнабри, 74), Хамес Родригес (Дэйвис, 77), Коман, Горецка, Левандовски. Предупреждения: Беллараби, 33. Арангис, 34. Киммих, 36. Коман, 52. Венделл, 75. Судья: Штилер. 2 февраля. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

Спорт-Экспресс

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