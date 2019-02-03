Бундеслига: Сенсация в Леверкузене

"Бавария" в выездном матче 20-го тура чемпионата Германии проиграла "Байеру" со счетом 1:3.
 
Счет на 41-й минуте открыл полузащитник Леон Горецка, но затем "Байер" забил три мяча.
Фото Бундеслига: Сенсация в Леверкузене
Фото: fcbayern.com
 
Голами в составе победителей отметились Леон Бэйли, Кевин Фолланд и Лукас Аларио.
 
После этой победы "Байер" набрал 30 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице бундеслиги.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1 
 
20-й тур 
 
"Байер" - "Бавария" - 3:1 (0:1)
 
Голы: Горецка, 41 (0:1). Бэйли, 53 (1:1). Фолланд, 63 (2:1). Аларио, 87 (3:1). 
 
"Байер": Градецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Арангис, Беллараби (Паулинью, 90+2), Брандт, Хаверц (Баумгартлингер, 45+1), Фолланд, Бэйли (Аларио, 84).
 
"Бавария": Ульрайх, Рафинья (Ренату Санчеш, 79), Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Мюллер (Гнабри, 74), Хамес Родригес (Дэйвис, 77), Коман, Горецка, Левандовски.
 
Предупреждения: Беллараби, 33. Арангис, 34. Киммих, 36. Коман, 52. Венделл, 75. 
 
Судья: Штилер.
 
2 февраля. Леверкузен. Стадион "БайАрена".


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