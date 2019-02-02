Бундеслига: Легкая победа "Лейпцига"

"Ганновер-96" на своем поле проиграл "Лейпцигу" в матче 20-го тура чемпионата Германии.
 
Для хозяев это четвертое поражение кряду.
Фото Бундеслига: Легкая победа "Лейпцига"
Фото: bild.de
 
Дублем отметился защитник Вилли Орбан и один гол забил с пенальти Марсель Хальстенберг.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига
 
20-й тур
 
"Ганновер-96" - "РБ Лейпциг" - 0:3 (0:1)
 
Голы: Хальстенберг, 45+3 - с пенальти (0:1). Орбан, 64 (0:2). Орбан, 85 (0:3).
 
"Ганновер-96": Эссер, Корб, Альборнос, Акпогума, Антон, Швеглер, Мюллер, Уоллас, Муслия (Вуд, 46), Жонатас, Асано (Вейдандт, 70).
 
"РБ Лейпциг": Гулачи (Мвого, 46), Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Забитцер, Ляймер, Демме (Огюстен, 87), Адамс, Поульсен, Кунья (Форсберг, 81).
 
Предупреждения: Швеглер, 18. Жонатас, 45+5. Конате, 63. Ляймер, 75.
 
Судья: Шлагер.
 
1 февраля. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".


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