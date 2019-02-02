Новостей.COM ⇒ Спорт

Бундеслига: Легкая победа "Лейпцига" "Ганновер-96" на своем поле проиграл "Лейпцигу" в матче 20-го тура чемпионата Германии. Для хозяев это четвертое поражение кряду. Фото: bild.de Дублем отметился защитник Вилли Орбан и один гол забил с пенальти Марсель Хальстенберг. Чемпионат Германии Бундеслига 20-й тур "Ганновер-96" - "РБ Лейпциг" - 0:3 (0:1) Голы: Хальстенберг, 45+3 - с пенальти (0:1). Орбан, 64 (0:2). Орбан, 85 (0:3). "Ганновер-96": Эссер, Корб, Альборнос, Акпогума, Антон, Швеглер, Мюллер, Уоллас, Муслия (Вуд, 46), Жонатас, Асано (Вейдандт, 70). "РБ Лейпциг": Гулачи (Мвого, 46), Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Забитцер, Ляймер, Демме (Огюстен, 87), Адамс, Поульсен, Кунья (Форсберг, 81). Предупреждения: Швеглер, 18. Жонатас, 45+5. Конате, 63. Ляймер, 75. Судья: Шлагер. 1 февраля. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.