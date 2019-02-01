"Днепр" прервал серию "Донбасса" (ВИДЕО)  

Среда. Херсон. Ледовая арена. "Днепр" - "Донбасс" - 3:2 Б. Опасный момент у ворот Олега ПЕТРОВА. Фото: uhl.ua
Победный буллит: Пугачев.
Вратари: Петров - Дьяченко.
31 января. Херсон. Ледовая арена.
Матч лидеров в Херсоне опять закончился буллитами. Но если в Дружковке удача была на стороне чемпионов Украины, то дома лидер взял реванш.
В последнее время «Донбасс» разошелся не на шутку - одержав 17 побед подряд, он вплотную приблизился к «Днепру». В случае успеха, мог бы вообще возглавить турнирную таблицу. Иного мнения были херсонцы.
С первых минут стало ясно - борьба будет не просто жесткой. Соперники не щадили друг друга, поэтому скамейки штрафников начали заполняться уже в дебюте. У гостей штрафные боксы посетили Виктор Захаров и Владислав Луговой, а у «Днепра» то же самое сделали Иван Золотухин и Дмитрий Пугачев. Впрочем, опасности у ворот было мало - защитники команд вместе с вратарями играли безупречно.
В начале второго периода опять на скамейку штрафников отправился Луговой, и хозяева принялись штурмовать ворота оппонентов. Опасно бросал Кирилл Белоусов, но в последний момент Богдан Дьяченко успел накрыть шайбу. Ближе к середине периода Луговой отличился еще раз. В одном из эпизодов он высоко поднятой клюшкой зарядил сопернику в лицо, за что получил сразу четыре минуты штрафа. Но и здесь херсонцы не сумели придумать ничего внятного - гости отбились без особых проблем.
Последние минуты периода прошли под знаком обоюдных атак, но Петров и Дьяченко сыграли блестяще. Все самое интересное соперники перенесли на заключительную двадцатиминутку.
Дебют получился сверхрезультативным. Судьи удалили за симуляцию у «Днепра» Кирилла Бондаренко, а у «Донбасса» малый штраф за задержку клюшкой заработал Александр Костиков. Гости выиграли вбрасывание в зоне соперников, после чего шайба попала к Владиславу Гончаренко. Получив шайбу вблизи синей линии, он немного проехал вперед и точно бросил - 0:1.
Но впереди «Донбасс» был лишь 12 секунд. Дальним броском от синей линии статус-кво восстановил Илья Декало - 1:1. Командам пришлось начинать все с начала, но равным счет оставался недолго. Прошла минута с небольшим, и Петрову во второй раз пришлось капитулировать. На этот раз с пятака отличился Владимир Романенко - 1:2.
Понятно, что поражение не входило в планы хозяев, и они усилили давление. Складывалось впечатление, что «Донбасс» был не готов к этому. Его игроки часто не поспевали за быстрыми перемещениями соперников и начали много фолить. В итоге удаления и привели к провалу. В конце матча на скамейку штрафников сначала сел Костиков, а потом компанию ему составил еще и Гончаров. В формате 5 на 3 «Днепр» счет и сравнял. Во время затяжной атаки травму получил Виталий Лялька, и лежа на льду, он мало чем помогал партнерам, а херсонцы получили еще одного лишнего.
В итоге Руслану Ромащенко удалось точно бросить под перекладину - 2:2. Под конец матча у гостей малый штраф заработал Романенко, но «Днепр» численный перевес не использовал.
Судьба матча решилась в серии послематчевых буллитов. Преимущество переходило то к одной, то к другой команде, но счастье улыбнулось херсонцам. Победный бросок на счету защитника Дмитрия Пугачева.
«Днепр» победил и не только сохранил лидерство в чемпионате, но и прерывал затяжную победную серию чемпионов Украины.
Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:
- Надо поработать над ошибками. Открыли счет, но сразу же пропустили глупую шайбу. А потом… Нужно еще раз посмотреть матч, ведь ошибались много, хотя и вратарь соперников сыграл очень хорошо. Ничего страшного не произошло -мы просто на одно очко отпустили соперников вперед.
Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, главный тренер «Днепра»:
- Обе команды показали отменный хоккей. Играли шайба в шайбу, и дошли до буллитов. В этот раз нам повезло больше. Есть моменты, над которыми нужно задуматься. Пока же переполняют эмоции - победа есть победа. В матче мы старались меньше ошибаться, держались, терпели, а в третьем периоде уже начался открытый хоккей. Буллиты? А это уже лотерея…
Матч аутсайдеров получился напряженным. Хозяева открыли счет в самом начале. Богдан Наливайко набросил шайбу в зону оппонентов, где Алексей Сиротенко без проблем пробил Виталия Власенко - 1:0. Гости отыгрались в середине встречи, когда большинство реализовал Иван Федосов - 1:1.
Интересным и результативным получился заключительный период. До его середины динамовцы были впереди - 3:1, но киевляне нашли в себе силы настичь соперника. Сначала Александр Найденов, выбежав на свидание с Тимуром Мамедовым, точно бросил в левый нижний от него угол - 3:2, а потом Дмитрий Халин ценой нарушения правил остановил прорыв кого-то из форвардов «Волков», за что был назначен буллит. Его четко реализовал Алексей Овчинников - 3:3.
Гости на кураже побежали вперед добывать победу, но впереди ничего внятного придумать не сумели. Взамен получили шайбу в свои ворота. Никита Олейник на скорости проехал четырех защитников и с острого угла сумел протолкнуть диск мимо Власенко - 4:3. К слову, Никита прервал свою безголевую серию, которая длилась с 27 октября!
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