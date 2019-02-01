"Днепр" прервал серию "Донбасса" (ВИДЕО)  

ДНЕПР - ДОНБАСС - 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0)

Голы: Гончаров (Игнатенко, Захаров), 41:34 - 0:1. Декало (Золотухин, Белоусов), 41:46 - 1:1. Романенко, 43:05 - 1:2. Ромащенко (бол. Бондаренко, Дунаев), 55:59 - 2:2.

Среда. Херсон. Ледовая арена. "Днепр" - "Донбасс" - 3:2 Б. Опасный момент у ворот Олега ПЕТРОВА. Фото: uhl.ua

Победный буллит: Пугачев.

Вратари: Петров - Дьяченко.

31 января. Херсон. Ледовая арена.

Матч лидеров в Херсоне опять закончился буллитами. Но если в Дружковке удача была на стороне чемпионов Украины, то дома лидер взял реванш.

В последнее время «Донбасс» разошелся не на шутку - одержав 17 побед подряд, он вплотную приблизился к «Днепру». В случае успеха, мог бы вообще возглавить турнирную таблицу. Иного мнения были херсонцы.

С первых минут стало ясно - борьба будет не просто жесткой. Соперники не щадили друг друга, поэтому скамейки штрафников начали заполняться уже в дебюте. У гостей штрафные боксы посетили Виктор Захаров и Владислав Луговой, а у «Днепра» то же самое сделали Иван Золотухин и Дмитрий Пугачев. Впрочем, опасности у ворот было мало - защитники команд вместе с вратарями играли безупречно.

В начале второго периода опять на скамейку штрафников отправился Луговой, и хозяева принялись штурмовать ворота оппонентов. Опасно бросал Кирилл Белоусов, но в последний момент Богдан Дьяченко успел накрыть шайбу. Ближе к середине периода Луговой отличился еще раз. В одном из эпизодов он высоко поднятой клюшкой зарядил сопернику в лицо, за что получил сразу четыре минуты штрафа. Но и здесь херсонцы не сумели придумать ничего внятного - гости отбились без особых проблем.

Последние минуты периода прошли под знаком обоюдных атак, но Петров и Дьяченко сыграли блестяще. Все самое интересное соперники перенесли на заключительную двадцатиминутку.

Дебют получился сверхрезультативным. Судьи удалили за симуляцию у «Днепра» Кирилла Бондаренко, а у «Донбасса» малый штраф за задержку клюшкой заработал Александр Костиков. Гости выиграли вбрасывание в зоне соперников, после чего шайба попала к Владиславу Гончаренко. Получив шайбу вблизи синей линии, он немного проехал вперед и точно бросил - 0:1.

Но впереди «Донбасс» был лишь 12 секунд. Дальним броском от синей линии статус-кво восстановил Илья Декало - 1:1. Командам пришлось начинать все с начала, но равным счет оставался недолго. Прошла минута с небольшим, и Петрову во второй раз пришлось капитулировать. На этот раз с пятака отличился Владимир Романенко - 1:2.

Понятно, что поражение не входило в планы хозяев, и они усилили давление. Складывалось впечатление, что «Донбасс» был не готов к этому. Его игроки часто не поспевали за быстрыми перемещениями соперников и начали много фолить. В итоге удаления и привели к провалу. В конце матча на скамейку штрафников сначала сел Костиков, а потом компанию ему составил еще и Гончаров. В формате 5 на 3 «Днепр» счет и сравнял. Во время затяжной атаки травму получил Виталий Лялька, и лежа на льду, он мало чем помогал партнерам, а херсонцы получили еще одного лишнего.

В итоге Руслану Ромащенко удалось точно бросить под перекладину - 2:2. Под конец матча у гостей малый штраф заработал Романенко, но «Днепр» численный перевес не использовал.

Судьба матча решилась в серии послематчевых буллитов. Преимущество переходило то к одной, то к другой команде, но счастье улыбнулось херсонцам. Победный бросок на счету защитника Дмитрия Пугачева.

«Днепр» победил и не только сохранил лидерство в чемпионате, но и прерывал затяжную победную серию чемпионов Украины.

Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:

- Надо поработать над ошибками. Открыли счет, но сразу же пропустили глупую шайбу. А потом… Нужно еще раз посмотреть матч, ведь ошибались много, хотя и вратарь соперников сыграл очень хорошо. Ничего страшного не произошло -мы просто на одно очко отпустили соперников вперед.

Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, главный тренер «Днепра»:

- Обе команды показали отменный хоккей . Играли шайба в шайбу, и дошли до буллитов. В этот раз нам повезло больше. Есть моменты, над которыми нужно задуматься. Пока же переполняют эмоции - победа есть победа. В матче мы старались меньше ошибаться, держались, терпели, а в третьем периоде уже начался открытый хоккей . Буллиты? А это уже лотерея…

ДИНАМО - ЛЕДЯНЫЕ ВОЛКИ - 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)

Голы: Сиротенко (Халин, Наливайко), 2:02 - 1:0. Федосов (бол. Микульчик, Шабанов), 28:04 - 1:1. Пойманов (Сиротенко, Халин), 46:39 - 2:1. Халин (Пойманов), 51:13 - 3:1. Найденов (Дворник, Бурнатов), 51:22 - 3:2. Овчинников, бул., 54:38 - 3:3. 4:3 Олейник (Скрипец, Фирсов), 57:36 - 4:3.

Вратари: Мамедов - : Мамедов - Власенко

30 января. Харьков. ЛА «Салтовский лед».

Матч аутсайдеров получился напряженным. Хозяева открыли счет в самом начале. Богдан Наливайко набросил шайбу в зону оппонентов, где Алексей Сиротенко без проблем пробил Виталия Власенко - 1:0. Гости отыгрались в середине встречи, когда большинство реализовал Иван Федосов - 1:1.

Интересным и результативным получился заключительный период. До его середины динамовцы были впереди - 3:1, но киевляне нашли в себе силы настичь соперника. Сначала Александр Найденов, выбежав на свидание с Тимуром Мамедовым, точно бросил в левый нижний от него угол - 3:2, а потом Дмитрий Халин ценой нарушения правил остановил прорыв кого-то из форвардов «Волков», за что был назначен буллит. Его четко реализовал Алексей Овчинников - 3:3.

Гости на кураже побежали вперед добывать победу, но впереди ничего внятного придумать не сумели. Взамен получили шайбу в свои ворота. Никита Олейник на скорости проехал четырех защитников и с острого угла сумел протолкнуть диск мимо Власенко - 4:3. К слову, Никита прервал свою безголевую серию, которая длилась с 27 октября!

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

БЕЛЫЙ БАРС - КРЕМЕНЧУГ - 2:6 (2:0, 0:2, 0:4)

Голы: Ружников (Бородай, Панченко), 1:34 - 1:0. Панов (Дурдиев, Арабов), 4:45 - 2:0. Красильников (мен., Ворона), 36:38 - 2:1. Киселев (Зайцев, Фурса), 38:07 - 2:2. Фурса (Хришпенц, Киселев), 48:08 - 2:3. Гриценко (мен., Хришпенц), 49:34 - 2:4. Савченко (бол., Боевых, Гриценко), 53:31 - 2:5. Зайцев (Киселев, толстушко), 54:48 - 2:6.

Вратари: Качула - Гордюшин.

21 января. Белая Церковь. ЛА «Белый Барс».

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3. Кременчуг 33 23 2 3 6 165-83 75

4. Белый Барс 33 11 1 1 20 85-133 36

5. Динамо 33 7 1 1 24 67-126 24

6. Ледяные волки 34 1 1 2 30 68-208 7