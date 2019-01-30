"Карпаты" в Турции: Мячик для Мачика (ВИДЕО)  

Соперником «Карпат» во втором турецком спарринге стал «Ружомберок», занимающий четвертое место в словацком высшем дивизионе. Летом 1996 года команды уже встречались - и разошлись миром со счетом 1:1. Не удалось львовской команде победить и на этот раз.
Первый тайм прошел с небольшим количеством голевых моментов, но «Карпаты» сумели воспользоваться своим шансом. Ди Франко, получив передачу от Толочко, издали послал в цель мячик мимо вратаря Мачика.
После перерыва и в ходе второго тайма оба тренеры сделали много замен - и словацкому клубу удалось переломить ход поединка, одержав волевую победу. Счет сравнял босниец Мустеданагич, а победу подопечным Давида Голубека принес 20-летний Бренкус, сумевший отличиться уже через восемь минут после выхода на замену.
В этой контрольной игре не участвовали защитники Папа Гуйе и Нестеров, занимающиеся пока по отдельному графику.
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