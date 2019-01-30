"Карпаты" в Турции: Мячик для Мачика (ВИДЕО)  

КАРПАТЫ - РУЖОМБЕРОК Словакия - 1:2 (1:0)

Гол: Ди Франко, 32 (1:0). Мустеданагич (49). Бренкус, 77 (1:2).

Фото: fckarpaty.com

«Карпаты» (Львов): Кучинский (Задерейко, 80), Слива, Бусько, Сандохадзе, Ковтун (Веремиенко, 46), Мехремич (Авраменко, 75), Клец (Вербный, 46), Толочко (Мякушко, 75), Варгас (Лях, 46), Ди Франко (Бедойя, 78), Понде (Дебелко, 46).

Соперником «Карпат» во втором турецком спарринге стал «Ружомберок», занимающий четвертое место в словацком высшем дивизионе. Летом 1996 года команды уже встречались - и разошлись миром со счетом 1:1. Не удалось львовской команде победить и на этот раз.

Первый тайм прошел с небольшим количеством голевых моментов, но «Карпаты» сумели воспользоваться своим шансом. Ди Франко, получив передачу от Толочко, издали послал в цель мячик мимо вратаря Мачика.

После перерыва и в ходе второго тайма оба тренеры сделали много замен - и словацкому клубу удалось переломить ход поединка, одержав волевую победу. Счет сравнял босниец Мустеданагич, а победу подопечным Давида Голубека принес 20-летний Бренкус, сумевший отличиться уже через восемь минут после выхода на замену.

В этой контрольной игре не участвовали защитники Папа Гуйе и Нестеров, занимающиеся пока по отдельному графику.