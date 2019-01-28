Новостей.COM ⇒ Спорт

Примера: Месси забивает - "Барселона" выигрывает (ВИДЕО) "Барселона" одержала победу над "Жироной" в рамках 21-го тура чемпионата Испании. В составе победителей голы на свой счет записал капитан гостей Лионель Месси и защитник Нелсон Семеду?. Лионель Месси. Фото: fcbarcelona.com Эта победа стала восьмой подряд для "Барселоны" в матчах ла лиги. После матча каталонцы с 49 очками продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании . "Жирона" с 24 баллами осталась на 13-м месте. Чемпионат Испании Примера 21-й тур "Жирона" - "Барселона" - 0:2 (0:1) Голы: Семеду, 9 (0:1). Месси, 68 (0:2). "Жирона": Буну, Эспиноса, Алькала, Хуанпе, Порро, Пере Понс, Алейкс Гарсия (Дуглас Луис, 70), Гранель (Пэк Сын Хо, 86), Фернандес, Стуани, Порту (Лосано, 80). "Барселона": тер Штеген, Семеду, Лангле (Фермален, 77), Пике, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Сержи Роберто, 82), Видаль (Артур, 58), Месси, Л.Суарес, Коутинью. Предупреждения: Эспиноса, 29. Лангле, 31. Видаль, 37. Бускетс, 43. Буну, 52. Хуанпе, 69. Стуани, 89. Удаление: Эспиноса, 51. Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания). 27 января. Жирона. Стадион "Montilivi".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.