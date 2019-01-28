Примера: Месси забивает - "Барселона" выигрывает (ВИДЕО)  

"Барселона" одержала победу над "Жироной" в рамках 21-го тура чемпионата Испании.
 
В составе победителей голы на свой счет записал капитан гостей Лионель Месси и защитник Нелсон Семеду?.
Фото Примера: Месси забивает - "Барселона" выигрывает (ВИДЕО)
Лионель Месси. Фото: fcbarcelona.com
 
Эта победа стала восьмой подряд для "Барселоны" в матчах ла лиги.
 
После матча каталонцы с 49 очками продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании.
 
"Жирона" с 24 баллами осталась на 13-м месте.
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
21-й тур
 
"Жирона" - "Барселона" - 0:2 (0:1)
 
Голы: Семеду, 9 (0:1). Месси, 68 (0:2).
 
"Жирона": Буну, Эспиноса, Алькала, Хуанпе, Порро, Пере Понс, Алейкс Гарсия (Дуглас Луис, 70), Гранель (Пэк Сын Хо, 86), Фернандес, Стуани, Порту (Лосано, 80).
 
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Лангле (Фермален, 77), Пике, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Сержи Роберто, 82), Видаль (Артур, 58), Месси, Л.Суарес, Коутинью.
 
Предупреждения: Эспиноса, 29. Лангле, 31. Видаль, 37. Бускетс, 43. Буну, 52. Хуанпе, 69. Стуани, 89.
 
Удаление: Эспиноса, 51.
 
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
 
27 января. Жирона. Стадион "Montilivi".
 


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