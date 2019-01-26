"Динамо" в Марбелье: Поражение от чехов (ВИДЕО)  

В заключительном матче на первом учебно-тренировочном сборе киевляне встречались с пражской «Спартой».

Динамо - Спарта - 2:3 (0:2) Фото: fcdynamo.kiev.ua Голы: Тетте, 17 (0:1). Станчу, 45+1 (0:2). Цыганков, 47 (1:2). Алибеков, 64 (2:2). Гложек, 81 (2:3). «Динамо» (Киев): Бущан (Бойко, 46), Миколенко (Пиварич, 60, : Бущан (Бойко, 46), Миколенко (Пиварич, 60, Попов , 86), Кадар (Шабанов, 60), Кендзера (Сидклей, 60), Бурда (Алибеков, 60, Русин, 77), Буяльский (Че Че, 46), Цыганков (Смирный, 60), Шепелев (Андриевский, 46), Шапаренко (Кравченко, 60), Вербич (Буэно, 60), Соль (Супряга, 60). «Спарта» (Прага): Нице, Загустел, Плечаты, Коста, Ганоушек, Моберг-Карлссон (Гложек, 70), Фридек, Станчу, Сачек, Кипчу, Тетте. 26 января. Марбелья.

Первый тайм остался за чехами. Несмотря на солидное территориальное и игровое преимущество, киевляне никак не могли отправить мяч в ворота «Спарты». Соперник же, умело справляясь с атаками «Динамо», успешно реализовал два собственных момента.

Станчу решился на дальний удар, но полет мяча прервал Бурда. Рикошетом, сфера отлетела в ноги Тетте, который и открыл счет в поединке. Киевляне продолжали атаковать, пропущенный гол лишь подстегнул «бело-синих», но не хватало завершающего удара.

А под самый занавес тайма чехи забили вновь. Станчу взялся исполнить удар со штрафного и мастерски оправил мяч в девятку ворот Бущана с 20 метров, без шансов для голкипера.

В дебюте второго тайма Цыганков также продемонстрировал свое мастерство в исполнении штрафных ударов, аналогично отправив мяч с девятку ворот уже на 47-й минуте.

Александр Хацкевич провел целый ряд замен и это принесло свои плоды. После затяжной атаки «Динамо» Алибеков решился на выстрел метров с 25. Гол получился на загляденье, а у вратаря не было ни единого шанса.

Под занавес встречи «Спарте» удалась качественная контратака. После прострела слева в штрафную Гложек, оказавшийся там без внимания защитников, с линии вратарской переправил мяч в ворота.

До конца поединка цифры на табло более не изменились. 2:3 - «Динамо» уступает «Спарте».