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Игрокам "Монако" запретили общаться с журналистами Защитник "Монако" Бенуа Бадиашиле после поражения от "Метца" в 1/16 финала Кубка Франции (1:3) отметил, что игрокам запретили общаться с журналистами. Фото: asmonaco.com В микст-зоне с представителями СМИ пообщался только защитник Беньямин Хенрикс, дающий интервью на немецком языке. - Нам сказали не говорить с журналистами, - цитирует L'Equipe Бадиашиле.

Спорт-Экспресс

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