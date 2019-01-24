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2019-01-24
Игрокам "Монако" запретили общаться с журналистами
Защитник "Монако" Бенуа Бадиашиле после поражения от "Метца" в 1/16 финала Кубка Франции (1:3) отметил, что игрокам запретили общаться с журналистами.
Фото: asmonaco.com
В микст-зоне с представителями СМИ пообщался только защитник Беньямин Хенрикс, дающий интервью на немецком языке.
- Нам сказали не говорить с журналистами, - цитирует L'Equipe Бадиашиле.
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