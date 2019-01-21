"Александрия": Междусобойчик на "Нике"

Под конец втягивающего цикла, который проходил у «Александрии» в родном городе, команда получила игровую практику в междусобойчике с молодежной командой. Этот поединок состоял из четырех таймов по 30 минут.
В первых двух тренерский штаб главной команды задействовал одинаковый состав, а в третьем и четвертом тайме полностью отыграли десять подопечных Владимира Шарана. Лишь Стецькив и Устименко разбавили идентичность состава двух заключительных 30-минуток. Кстати, Стецькив провел на поле в общей сложности 90 минут.
- Первый мяч Ситало забил в конце второго тайма, - воспроизводит события спарринга Владимир Шаран. - Сделал это он после подачи углового, пробив по воротам головой. Дублеры могли сравнять счет, однако игравший на тот момент в их составе Устименко не забил - выручил Панькив.
Потом отличился Пономарь, воспользовавшийся хорошей передачей низом от Семенова. Ну а третий мяч записал на свой счет Устименко, отличившись в четвертом тайме.
В этом поединке не принимали участия находящиеся в лазарете Василий Грицук, Андрей Цуриков, а также новичок Валерий Лучкевич. Голкипер же Владислав Леванидов играл за резервистов, проведя в воротах 60 минут.
Теперь команда получила три выходных, после которых в планах вылет в Турцию. Здесь «Александрия» проведет первый тренировочный сбор, который завершится 5 февраля.
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