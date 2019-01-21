"Александрия": Междусобойчик на "Нике"

АЛЕКСАНДРИЯ - АЛЕКСАНДРИЯ (U-21) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Ситало, Пономарь, Устименко (3:0).

Фото: fco.com.ua

«Александрия»: 1-й и 2-й тайм - Панькив, Пашаев, Бабогло, Шендрик, Стецьков, Банада, Запорожан, Задерака, Протасов, Ковалец, Ситало;

3-й тайм - Рудик, Семенов, Микицей, Бондаренко, Стецьков, Дедечко, Довгий, Гречишкин, Шастал, Пономарь, Полярус;

4-й тайм - Рудик, Гречишкин, Микицей, Бондаренко, Семенов, Дедечко, Довгий, Пономарь, Полярус, Устименко, Шастал.

Под конец втягивающего цикла, который проходил у «Александрии» в родном городе, команда получила игровую практику в междусобойчике с молодежной командой. Этот поединок состоял из четырех таймов по 30 минут.

В первых двух тренерский штаб главной команды задействовал одинаковый состав, а в третьем и четвертом тайме полностью отыграли десять подопечных Владимира Шарана. Лишь Стецькив и Устименко разбавили идентичность состава двух заключительных 30-минуток. Кстати, Стецькив провел на поле в общей сложности 90 минут.

- Первый мяч Ситало забил в конце второго тайма, - воспроизводит события спарринга Владимир Шаран. - Сделал это он после подачи углового, пробив по воротам головой. Дублеры могли сравнять счет, однако игравший на тот момент в их составе Устименко не забил - выручил Панькив.

Потом отличился Пономарь, воспользовавшийся хорошей передачей низом от Семенова. Ну а третий мяч записал на свой счет Устименко, отличившись в четвертом тайме.

В этом поединке не принимали участия находящиеся в лазарете Василий Грицук, Андрей Цуриков, а также новичок Валерий Лучкевич. Голкипер же Владислав Леванидов играл за резервистов, проведя в воротах 60 минут.

Теперь команда получила три выходных, после которых в планах вылет в Турцию. Здесь «Александрия» проведет первый тренировочный сбор, который завершится 5 февраля.