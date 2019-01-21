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2019-01-21
Лига 1: Долгожданный успех "Марселя"
"Марсель" обыграл "Кан" в матче 21-го тура чемпионата Франции.
Единственный гол на 47-й минуте забил полузащитник гостей Морган Сансон.
Фото: om.net
"Марсель" с 31 баллом располагается на седьмом месте в лиге 1, а "Кан" находится на 16-й строчке с 18 очками.
Чемпионат Франции
Лига 1
21-й тур
"Кан" - "Марсель" - 0:1 (0:0)
Гол: Сансон, 47.
"Кан": Самба, Байс, Джикю, Гильбер, Армугом, Фажр, Дьоманде (Санко, 85), Бамму (Жозеф, 77), Кривелли, Нинга, Чокунте (Гради, 54).
"Марсель": Манданда, Роланду, Амави (Чалета-Цар, 72), Стротман, Товен, Лопес, Сарр, Камара, Пайет (Сансон, 26), Жермен (Радоньич, 86), Окампос.
Предупреждения: Стротман, 6. Кривелли, 6. Нинга, 30. Амави, 35. Гильбер, 45+1. Бамму, 49. Сарр, 61. Санко, 89.
Удаление: Гильбер, 51.
Судья: Шнайдер (Франция).
20 января. Кан. Стадион "Michel d'Ornano".
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