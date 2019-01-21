Лига 1: Долгожданный успех "Марселя"

"Марсель" обыграл "Кан" в матче 21-го тура чемпионата Франции.
 
Единственный гол на 47-й минуте забил полузащитник гостей Морган Сансон.
Фото Лига 1: Долгожданный успех "Марселя"
Фото: om.net
 
"Марсель" с 31 баллом располагается на седьмом месте в лиге 1, а "Кан" находится на 16-й строчке с 18 очками.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1
 
21-й тур
 
"Кан" - "Марсель" - 0:1 (0:0)
 
Гол: Сансон, 47.
 
"Кан": Самба, Байс, Джикю, Гильбер, Армугом, Фажр, Дьоманде (Санко, 85), Бамму (Жозеф, 77), Кривелли, Нинга, Чокунте (Гради, 54).
 
"Марсель": Манданда, Роланду, Амави (Чалета-Цар, 72), Стротман, Товен, Лопес, Сарр, Камара, Пайет (Сансон, 26), Жермен (Радоньич, 86), Окампос.
 
Предупреждения: Стротман, 6. Кривелли, 6. Нинга, 30. Амави, 35. Гильбер, 45+1. Бамму, 49. Сарр, 61. Санко, 89.
 
Удаление: Гильбер, 51.
 
Судья: Шнайдер (Франция).
 
20 января. Кан. Стадион "Michel d'Ornano".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик рассказал, как на одной из тренировок Гвоздик избил его до рвотыУсик рассказал, как на одной из тренировок Гвоздик избил его до рвоты
Кубок IBU: Очередная бронза БелкинойКубок IBU: Очередная бронза Белкиной
Лига 1: "Монако" приходит в себя (ВИДЕО)  Лига 1: "Монако" приходит в себя (ВИДЕО)  
Украинец Кравец помог "Леганесу" обыграть "Реал" в Кубке ИспанииУкраинец Кравец помог "Леганесу" обыграть "Реал" в Кубке Испании
Лунин отказал "Реалу" в досрочном возвращении из аренды, - СМИЛунин отказал "Реалу" в досрочном возвращении из аренды, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Лига 1: Жуткий позор "Монако"Лига 1: Жуткий позор "Монако"
Бундеслига: "Герта" поднялась на 7-е местоБундеслига: "Герта" поднялась на 7-е место
Бундеслига: "Боруссия" в гостях победила "Лейпциг"Бундеслига: "Боруссия" в гостях победила "Лейпциг"
Лига 1: "ПСЖ" забил "Генгаму" 9 мячейЛига 1: "ПСЖ" забил "Генгаму" 9 мячей
Суперлига: "Днепр" вновь не при победеСуперлига: "Днепр" вновь не при победе
Лига Европы: Матч "Шахтер" - "Айнтрахт" состоится в ХарьковеЛига Европы: Матч "Шахтер" - "Айнтрахт" состоится в Харькове
Лига 1: "Монако" приходит в себя (ВИДЕО)  Лига 1: "Монако" приходит в себя (ВИДЕО)  
Лига 1: "Нант" дома уступил "Ренну"Лига 1: "Нант" дома уступил "Ренну"
Лига 1: "Лилль" закрепился на втором местеЛига 1: "Лилль" закрепился на втором месте
Лига 1: "Нант" дома обыграл "Монпелье"Лига 1: "Нант" дома обыграл "Монпелье"
Последние новости
Подгружаем последние новости