Лига 1: Жуткий позор "Монако"

"Монако" подошел к очередному туру, установив антирекорд. Никогда в 94-летний истории клуба из княжества монегаски не имели на своем счету ни одной победы после десяти стартовых домашних матчей.
Между тем в гости к команде Тьерри Анри пожаловала сенсация нынешнего сезона. "Страсбур" находится недалеко от еврокубковой зоны, куда он может попасть еще и благодаря победе в Кубке лиги. Турниру, в финале которого пути эльзасцев могут пересечься с "Монако".
Это, впрочем, дело будущего. Обеим командам еще надо преодолеть полуфинальные барьеры, поэтому называть субботнюю встречу репетицией возможного сражения за трофей было преждевременно. Да и не об этом думал Анри, которому наконец-то удалось выставить практически оптимальный на данный момент состав. С приходом Налду тренерский штаб "Монако" окончательно перешел на схему с тремя центральными защитниками, и если оборона выглядела привычно, то в полузащите сформировалась тройка-мечта Головин – Фабрегас – Тилеманс.
Тройной шок
По крайней мере, так казалось в теории, причем славящийся универсализмом бельгиец располагался глубже россиянина и испанца, действовавших ближе к паре нападающих. И начал "Монако" здорово. Фабрегас бросил в прорыв плотно пробившего в ближний угол Рони Лопеша. Головин несколько раз здорово сыграл в отборе в центре поля и в чужой штрафной обострил игру оригинальным пасом пяткой. Идиллия, впрочем, продлилась всего пять минут, и планы Анри пошли прахом после первого же осмысленного выпада "Страсбура".
Поначалу тревога показалась ложной, ведь судья-помощник поднял флажок сигнализируя об офсайде, однако ВАР внес ясность. Мяч к Ажорку отлетел от ноги защитника хозяев Болло, так что сорвавший выход один на один Налду отправился в раздевалку, толком не вспотев. А пока партнеры пытались понять, как защищаться без нового лидера, "Страсбур" забил два гола после невероятных по силе и точности ударов головой. Особенно впечатлил Ажорк, ускользнувший от Хенрикса и попавший в "девятку" после блестящей диагонали в исполнении одного из лучших ассистентов чемпионата Лала.
Лучик надежды
Запахло очередной катастрофой, однако "Монако" проснулся после того, как Тилеманс не позволил счету вырасти до разгромного, приняв на себя удар отличившегося в трех матчах кряду Ажорка. В атаке же команду вернул в жизни Головин. Сначала - спустя минуту после попадания Хенрикса в штангу - прорыв россиянина слева увенчался выверенной подачей на голову Фалькао, и мяч каким-то чудом разминулся с дальним углом ворот. Затем роSSийский полузащитник наткнулся на соперника, но не выключился из борьбы и в подкате сумел отбросить мяч Тилемансу, а тот нашел в штрафной уже не промахнувшегося колумбийского Тигра.
Впрочем, один гол не позволял говорить о наметившемся в игре переломе. Головину, например, после мягкого заброса партнера не дали добраться до мяча мощные защитники. "Страсбур" же едва не увеличил отрыв при очередном розыгрыше "стандарта", однако после удара головой забытого хозявами Митровича на выручку Бенальо пришла перекладина.
Продолжение кошмара
Второй тайм начался по сценарию эльзасцев. Гости не давали сопернику спокойно разыгрывать мяч, а наличие лишнего игрока позволяло быстрее выходить в контратаки, одна из которых увенчалась плотным ударом Мартена. Бенальо вытянул мяч из угла, и Анри решился на первую замену, освежив правый фланг постепенно набирающим форму после травмы Сидибе. Туда же для усиления давления все чаще стал смещаться Тилеманс, и в таких ситуациях его страховал опускавшийся в опорную зону Головин.
Давление вроде бы усилилось, но тут в собственной штрафной ошибся проигравший стык Ажорку Фабрегас, и "Страсбур" забил еще один невероятный по красоте гол. Набежавший из глубины поля Сиссоко с ходу отправил мяч в "девятку".
Приунывший Анри скорее от отчаяния поменял Головина на еще одного нападающего Силла, однако вместо обострения игры получил еще две пробоины. Еще немного, и княжеский корабль опустится на самое дно.
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