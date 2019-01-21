Лига 1: Жуткий позор "Монако"

Почти весь матч игравший в меньшинстве "Монако" потерпел очередное фиаско.

"Монако" - "Страсбур" - 1:5 (1:2)

Фото: asmonaco.com

Голы: Айорк, 12 (0:1). Томассон, 17 (0:2). Фалькао, 22 (1:2). Сиссоко, 63 (1:3). Айорк, 68 (1:4). Фофана, 90+4 (1:5).

"Монако": Бенальо, Балло-Туре, Глик, Налду, Б.Бадиашиле, Хенрикс (Сидибе, 55), Фабрегас, Тилеманс, Рони Лопеш, Головин (Силла, 66), Фалькао.

"Страсбур": Селс, Лала, Митрович, Мартинес, Коне, Каси, Фофана, Сиссоко, Мартен (Льенар, 81), Томассон (Кароль, 73), Айорк (Да Кошта, 78).

Предупреждения: Глик, 8. Мартен, 29. Митрович, 36. Б.Бадиашиле, 37. Фабрегас, 72. Фалькао, 77.

Удаления: Налду, 7. Митрович, 69.

Судья: Летексье.

19 января. Монако. Стадион "Луи II".

Полузащита мечты?

"Монако" подошел к очередному туру, установив антирекорд. Никогда в 94-летний истории клуба из княжества монегаски не имели на своем счету ни одной победы после десяти стартовых домашних матчей.

Между тем в гости к команде Тьерри Анри пожаловала сенсация нынешнего сезона. "Страсбур" находится недалеко от еврокубковой зоны, куда он может попасть еще и благодаря победе в Кубке лиги. Турниру, в финале которого пути эльзасцев могут пересечься с "Монако".

Это, впрочем, дело будущего. Обеим командам еще надо преодолеть полуфинальные барьеры, поэтому называть субботнюю встречу репетицией возможного сражения за трофей было преждевременно. Да и не об этом думал Анри, которому наконец-то удалось выставить практически оптимальный на данный момент состав. С приходом Налду тренерский штаб "Монако" окончательно перешел на схему с тремя центральными защитниками, и если оборона выглядела привычно, то в полузащите сформировалась тройка-мечта Головин – Фабрегас – Тилеманс.