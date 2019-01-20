Новостей.COM ⇒ Спорт

Примера: "Уэска" крупно уступила "Атлетико" "Атлетико" отправил три безответных мяча в ворота "Уэски" в матче 20 тура чемпионата Испании. Победу "матрасникам" принесли голы Люка Эрнандеза, Сантьяго Ариаса и Коке. Фото: atleticodemadrid.com После этой игры "Атлетико" набрал 41 очко. Команда идет на втором месте в чемпионате Испании . Чемпионат Испании 20-й тур "Уэска" - "Атлетико" - 0:3 (0:1) Голы: Эрнандез, 31 (0:1). Ариас, 52 (0:2). Коке, 71 (0:3). "Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Инсуа Бланко, Мирамон, Мусто (Эррера, 70), Мойсес Гомес, Ривера (Авила, 53), Феррейро, Кучо (Гальяр, 61), Гальего. "Атлетико": Облак, Годин, Ариас, Хименес, Эрнандез (Монтеро, 86), Коке (Мольехо, 72), Партей, Эрнандес, Гризманн, Корреа, Лемар (Муньос, 90). Предупреждения: Эчейта, 24. Хименес, 62. Корреа, 64. Гальего, 68. Судья: Куадра Фернандес. 19 января. Уэска. Стадион El Alcoraz.

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.