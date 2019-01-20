Примера: "Уэска" крупно уступила "Атлетико"

"Атлетико" отправил три безответных мяча в ворота "Уэски" в матче 20 тура чемпионата Испании. 
 
Победу "матрасникам" принесли голы Люка Эрнандеза, Сантьяго Ариаса и Коке.
Фото Примера: "Уэска" крупно уступила "Атлетико"
Фото: atleticodemadrid.com
 
После этой игры "Атлетико" набрал 41 очко.
 
Команда идет на втором месте в чемпионате Испании.
 
Чемпионат Испании
 
20-й тур
 
"Уэска" - "Атлетико" - 0:3 (0:1)
 
Голы: Эрнандез, 31 (0:1). Ариас, 52 (0:2). Коке, 71 (0:3).
 
"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Инсуа Бланко, Мирамон, Мусто (Эррера, 70), Мойсес Гомес, Ривера (Авила, 53), Феррейро, Кучо (Гальяр, 61), Гальего.
 
"Атлетико": Облак, Годин, Ариас, Хименес, Эрнандез (Монтеро, 86), Коке (Мольехо, 72), Партей, Эрнандес, Гризманн, Корреа, Лемар (Муньос, 90).
 
Предупреждения: Эчейта, 24. Хименес, 62. Корреа, 64. Гальего, 68.
 
Судья: Куадра Фернандес.
 
19 января. Уэска. Стадион El Alcoraz.


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