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2019-01-20
Примера: "Уэска" крупно уступила "Атлетико"
"Атлетико" отправил три безответных мяча в ворота "Уэски" в матче 20 тура чемпионата Испании.
Победу "матрасникам" принесли голы Люка Эрнандеза, Сантьяго Ариаса и Коке.
Фото: atleticodemadrid.com
После этой игры "Атлетико" набрал 41 очко.
Команда идет на втором месте в чемпионате Испании.
Чемпионат Испании
20-й тур
"Уэска" - "Атлетико" - 0:3 (0:1)
Голы: Эрнандез, 31 (0:1). Ариас, 52 (0:2). Коке, 71 (0:3).
"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Инсуа Бланко, Мирамон, Мусто (Эррера, 70), Мойсес Гомес, Ривера (Авила, 53), Феррейро, Кучо (Гальяр, 61), Гальего.
"Атлетико": Облак, Годин, Ариас, Хименес, Эрнандез (Монтеро, 86), Коке (Мольехо, 72), Партей, Эрнандес, Гризманн, Корреа, Лемар (Муньос, 90).
Предупреждения: Эчейта, 24. Хименес, 62. Корреа, 64. Гальего, 68.
Судья: Куадра Фернандес.
19 января. Уэска. Стадион El Alcoraz.
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