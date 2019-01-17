"Кременчуг" едва не обжегся на аутсайдере (ВИДЕО)  

Один из фаворитов чемпионата - «Кременчуг» - неожиданно столкнулся с большими проблемами в игре с явным аутсайдером. Гости открыли счет незадолго до первого перерыва, когда на добивании результативно сыграл Богдан Полищук - 0:1.
В заключительной двадцатиминутке «Волки» отыгрались. Михаил Бурнатов отметился после выверенной передачи Алексея Черемнова - 1:1.
«Кременчугу» понадобилось весьма много усилий, чтобы вырвать победу. «Горожан» опять вперед вывел Владислав Грицких, протолкнувший шайбу под щитком Никиты Глотова - 1:2.
Окончательно же все стало ясно за минуту с небольшим до финальной сирены. В меньшинстве отметился Алексей Ворона - 1:3.
В итоге «Кременчуг» победил - 3:1 и продолжил борьбу за победу в регулярном чемпионате. А «Волкам», несмотря на поражение, за показанную игру было не стыдно.
- Мы тяжело вкатывались в игру, потому что 12 часов ехали на автобусе. Да и соперник хорошо играл. Мы не смотрим на таблицу, а настраиваемся на каждую игру и стараемся выдавать хороший хоккей. К игре с «Динамо» была подготовка хорошая, сейчас готовимся уже на следующий бой.
Александр КУЛИКОВ, главный тренер «Динамо»:
- Второй период для всех команд не очень простой, потому что зона дальняя и начались моменты, когда стали переигрывать смены. За счет этого пошли удаления. А «Днепр» - грамотная команда, реализовала моменты, забила хорошие голы.
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