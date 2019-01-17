"Кременчуг" едва не обжегся на аутсайдере (ВИДЕО)  

В очередном туре УХЛ лидеры одержали синхронные, но весьма разные победы.
 
ЛЕДЯНЫЕ ВОЛКИ - КРЕМЕНЧУГ - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
 
Фото "Кременчуг" едва не обжегся на аутсайдере (ВИДЕО)
Воскресенье. Киев. ЛА "Шалетт". "Ледяные волки" - "Кременчуг" - 1:3. 59-я минута. Алексей ВОРОНА устанавливает окончательный счет. Фото: hckremenchuk.com.ua
Голы: Полищук, 15:21 - 0:1. Бурнатов (Черемнов), 46:01 - 1:1. Грицких, 55:25 - 1:2. Ворона, мен. 58:46 - 1:3.
 
Вратари: Глотов - Бояршинов. 
 
13 января. Киев. ЛА «Шалетт». 
 
Один из фаворитов чемпионата - «Кременчуг» - неожиданно столкнулся с большими проблемами в игре с явным аутсайдером. Гости открыли счет незадолго до первого перерыва, когда на добивании результативно сыграл Богдан Полищук - 0:1.
 
В заключительной двадцатиминутке «Волки» отыгрались. Михаил Бурнатов отметился после выверенной передачи Алексея Черемнова - 1:1.
 
«Кременчугу» понадобилось весьма много усилий, чтобы вырвать победу. «Горожан» опять вперед вывел Владислав Грицких, протолкнувший шайбу под щитком Никиты Глотова - 1:2.
 
Окончательно же все стало ясно за минуту с небольшим до финальной сирены. В меньшинстве отметился Алексей Ворона - 1:3.
 
В итоге «Кременчуг» победил - 3:1 и продолжил борьбу за победу в регулярном чемпионате. А «Волкам», несмотря на поражение, за показанную игру было не стыдно.
 
 
ДОНБАСС - БЕЛЫЙ БАРС - 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)
 
Голы: Костиков (Кирющенков, Кузьмик), 1:19 - 1:0. Разумов (Сильницкий), 19:55 - 2:0. Пуголовкин (Смирнов, Луговой), 36:30 - 3:0. Смирнов (Пуголовкин), 46:49 - 4:0. Разумов (Денискин), 47:51 - 5:0. Коренчук (бол. Лялька, Пуголовкинн, 52:42 - 6:0. Сильницкий (бол. Лялька, Мазур), 54:36 - 7:0..
 
Вратари: Дьяченко - Кучер.
 
13 января. Дружковка. ЛА «Альтаир».
 
 
ДИНАМО - ДНЕПР - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
 
Голы: Коваленко (Афанасьев, Ромащенко), 20:31 - 0:1. Коляда (бол. Белоусов, Бондаренко), 38:22 - 0:2. Золотухин (Декало, Коляда), 58:32 - 0:3.
 
Вратари: Мамедов - Петров.
 
13 января. Харьков. «Салтовский лед».
 
 
Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, главный тренер «Днепра»:
 
- Мы тяжело вкатывались в игру, потому что 12 часов ехали на автобусе. Да и соперник хорошо играл. Мы не смотрим на таблицу, а настраиваемся на каждую игру и стараемся выдавать хороший хоккей. К игре с «Динамо» была подготовка хорошая, сейчас готовимся уже на следующий бой.
 
Александр КУЛИКОВ, главный тренер «Динамо»:
 
- Второй период для всех команд не очень простой, потому что зона дальняя и начались моменты, когда стали переигрывать смены. За счет этого пошли удаления. А «Днепр» - грамотная команда, реализовала моменты, забила хорошие голы. 
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине
 
И В ВО ПО П Ш О
 
1. Днепр 29 22 1 2 4 108-34 70
 
2. Кременчуг 28 20 2 1 5 143-66 65
 
3. Донбасс 28 21 1 0 6 131-59 65
 
4. Белый Барс 28 9 1 1 17 69-114 30
 
5. Динамо 28 5 1 1 21 53-108 18
 
6. Ледяные волки 29 1 1 2 25 58-181 7
 
30-й тур, 16 января: Донбасс - Днепр, Ледяные волки - Динамо. 17 января: Кременчуг - Белый Барс.


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