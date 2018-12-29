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В первенстве НХЛ игроки "Айлендерс" и "Оттавы" умудрились организовать три драки за 30 секунд Концовка поединка выдалась очень горячей. Фото: твиттер Джеймса Миртла В рамках регулярного чемпионата НХЛ клуб "Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Оттаву Сенаторз" со счётом 6:3. Причем по ходу матча хозяева проигрывали 1:3. Особенно запоминающейся выдалась последняя минута встречи. В результате зрители стали свидетелями сразу трех драк. Сначала форвард "Айлендерс" Мэтт Мартин сошелся в кулачном бою с защитником "сенаторов" Марком Боровецки, затем отношения выясняли форвард "островитян" Росс Джонстон и защитник канадского клуба Кристиан Ярош. А по истечении игрового времени на льду произошла массовая потасовка – на пары разбились практически все игроки, которые находились на льду.

LB.ua

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