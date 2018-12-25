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2018-12-25
"Монако": Катастрофа имени Анри
"Монако" в 19-м туре чемпионата Франции проиграл "Генгаму" - 0:2.
Команда потерпела 9-е поражение во всех турнирах с момента назначения Тьерри Анри главным тренером.
Фото: asmonaco.com
С 13 октября это худший показатель среди всех команд чемпионатов топ-5.
Монегаски занимают 19-е место в Лиге 1.
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