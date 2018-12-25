"Монако": Катастрофа имени Анри

"Монако" в 19-м туре чемпионата Франции проиграл "Генгаму" - 0:2.
 
Команда потерпела 9-е поражение во всех турнирах с момента назначения Тьерри Анри главным тренером.
Фото "Монако": Катастрофа имени Анри
Фото: asmonaco.com
 
С 13 октября это худший показатель среди всех команд чемпионатов топ-5.
 
Монегаски занимают 19-е место в Лиге 1.


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