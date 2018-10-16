Ястремская покорила Гонконг (ВИДЕО)  

18-летняя одесситка, выиграв титул в финале Гонконга, установила новый рекорд Украины.
Молодая украинская теннисистка Даяна Ястремская, ставшая летом первой среди родившихся в 2000-х, игроком первой сотни мирового женского тенниса, продолжает приятно удивлять поклонников украинского тенниса.
В финале крупного турнира в Гонконге Ястремская встречалась с представительницей Китая, 24-й ракеткой мира, а еще и обидчицей здесь же Элины Свитолиной 26-летней Ван Цян. На пути к решающему матчу Ястремская обыграла Фанни Штоллар, Чжэн Сайсай, Кристину Кучову и Чжэн Шуай, не отдав ни одного сета.
И здесь борьбы не получилось, что весьма удивительно для матчей такого ранга. Украинка была на две головы выше, разгромив оппонентку - 6:2, 6:1. Уже со старта было видно преимущество Даяны. На подаче Цян украинка имела брейк-пойнты, но их не реализовала, а потом после - 2:2 выиграла четыре гейма подряд.
На старте второй партии Ястремская отыграла четыре брейк-пойнта, после чего взяла четыре гейма кряду - 4:0. Порой, спеша добить, деморализованную соперницу, допускала двойные ошибки на подаче. Остросюжетным получился заключительный розыгрыш, который длился 11 минут. Даяна, спешившая добить деморализованную соперницу, сначала не реализовала четыре матч-бола, а потом все же двумя шикарными ударами решила исход борьбы в свою пользу - 6:1.
Ранее лучшим достижением 18-летней Ястремской был выход в четвертьфинал прошлого сезона в Стамбуле. Кроме того Даяна, победив в возрасте 18 лет и 4 месяцев стала самой юной теннисисткой за годы независимости Украины, которая вышла в финал турнира WTA в одиночном разряде и выиграла титул.
В нынешнем сезоне Ястремская выиграла турнир ITF в Риме (в финале одолела Анастасию Потапову) и сыграла в финалах 100-тысячников в Великобритании (против Терезы Смитковой) и во Франции (против Ребекки Петерсон), где стартовала с квалификации.
Титул турнира в Гонконге позволил Даяне обновить личный рекорд в рейтинге WTA. Взлетев на 36 строчек, она уже в топ-70 теннисисток планеты - 66-я!
- Даже не знаю, что сказать, - отметила после победы счастливая Ястремская. - Наконец-то можно расслабиться, отдохните теперь и вы – я победила! Публика помогла мне на матчболах - не поддерживай вы меня, я бы не победила.
Перед матчем, если ты чувствуешь, что будет действительно трудно, то ты становишься более собранной. А когда выходишь на корт, то внимательнее играешь каждое очко. Это мне и помогло оставаться спокойной во время всего матча.
Последний гейм я даже не помню. Это был самый трудный гейм за весь турнир, потому что в голове ты уже представляешь себе, как выигрываешь, у тебя вертится эта картинка. Но в то же время нужно оставаться там, где ты есть - прямо здесь, прямо сейчас, безо всяких посторонних мыслей, которые могут помешать сосредоточиться и сконцентрироваться на главном. Это была самая трудная часть для меня.
Теперь Гонконг - особенное для меня место. Навсегда запомню, где выиграла первый свой турнир WTA. Жаль, что побродить по городу и отметить здесь же это событие не успеваю, но в следующем году, когда прилечу обратно, обязательно посещу все лучшие места.
А вот лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в очередной раз провалилась, уступив в четвертьфинале в двух сетах китаянке Ван Цян, который, как уже упоминалось выше, не дала шансов Ястремская. Что случилось с нашей пока все еще главной надеждой? На этот вопрос, похоже, не знает ответов и сама Свитолина.
А пока ее падение продолжается, и выступление на итоговом турнире в Сингапуре продолжает быть под очень большим вопросом. Ситуацию усугубляет еще и то, что Элина отказалась от сотрудничества с американским тренером Ником Савиано. Под его руководством она провела подготовку в академии Савиано в Майами и вместе с ним приехала на турниры в Ухане и Пекине, где проиграла свои стартовые матчи.
Ранее Ник работал с американкой Слоан Стивенс и канадкой Эжени Бушар. Эндрю Беттлс, с которым лучшая теннисистка Украины сотрудничает с прошлого сезона, остается в ее команде.
- Сейчас я очень расстроена, ведь не смогла показать даже 20 процентов той игры, которую умею, - отметила Свитолина.
Что же дальше? На этой неделе Элина не заявилась ни на один турнир (International в Люксембурге и Premier в Москве). А ведь именно по их итогам и определятся последние две участницы итогового турнира WTA в Сингапуре.
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