Ястремская покорила Гонконг (ВИДЕО)  

18-летняя одесситка, выиграв титул в финале Гонконга, установила новый рекорд Украины.

Молодая украинская теннисистка Даяна Ястремская, ставшая летом первой среди родившихся в 2000-х, игроком первой сотни мирового женского тенниса, продолжает приятно удивлять поклонников украинского тенниса.

Воскресенье. Гонконг. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ. Фото: hktennisopen.hk

В финале крупного турнира в Гонконге Ястремская встречалась с представительницей Китая , 24-й ракеткой мира, а еще и обидчицей здесь же Элины Свитолиной 26-летней Ван Цян. На пути к решающему матчу Ястремская обыграла Фанни Штоллар, Чжэн Сайсай, Кристину Кучову и Чжэн Шуай, не отдав ни одного сета.

И здесь борьбы не получилось, что весьма удивительно для матчей такого ранга. Украинка была на две головы выше, разгромив оппонентку - 6:2, 6:1. Уже со старта было видно преимущество Даяны. На подаче Цян украинка имела брейк-пойнты, но их не реализовала, а потом после - 2:2 выиграла четыре гейма подряд.

На старте второй партии Ястремская отыграла четыре брейк-пойнта, после чего взяла четыре гейма кряду - 4:0. Порой, спеша добить, деморализованную соперницу, допускала двойные ошибки на подаче. Остросюжетным получился заключительный розыгрыш, который длился 11 минут. Даяна, спешившая добить деморализованную соперницу, сначала не реализовала четыре матч-бола, а потом все же двумя шикарными ударами решила исход борьбы в свою пользу - 6:1.

Ранее лучшим достижением 18-летней Ястремской был выход в четвертьфинал прошлого сезона в Стамбуле. Кроме того Даяна, победив в возрасте 18 лет и 4 месяцев стала самой юной теннисисткой за годы независимости Украины, которая вышла в финал турнира WTA в одиночном разряде и выиграла титул.

В нынешнем сезоне Ястремская выиграла турнир ITF в Риме (в финале одолела Анастасию Потапову) и сыграла в финалах 100-тысячников в Великобритании (против Терезы Смитковой) и во Франции (против Ребекки Петерсон), где стартовала с квалификации.

Титул турнира в Гонконге позволил Даяне обновить личный рекорд в рейтинге WTA. Взлетев на 36 строчек, она уже в топ-70 теннисисток планеты - 66-я!

- Даже не знаю, что сказать, - отметила после победы счастливая Ястремская. - Наконец-то можно расслабиться, отдохните теперь и вы – я победила! Публика помогла мне на матчболах - не поддерживай вы меня, я бы не победила.

Перед матчем, если ты чувствуешь, что будет действительно трудно, то ты становишься более собранной. А когда выходишь на корт, то внимательнее играешь каждое очко. Это мне и помогло оставаться спокойной во время всего матча.

Последний гейм я даже не помню. Это был самый трудный гейм за весь турнир, потому что в голове ты уже представляешь себе, как выигрываешь, у тебя вертится эта картинка. Но в то же время нужно оставаться там, где ты есть - прямо здесь, прямо сейчас, безо всяких посторонних мыслей, которые могут помешать сосредоточиться и сконцентрироваться на главном. Это была самая трудная часть для меня.

Теперь Гонконг - особенное для меня место. Навсегда запомню, где выиграла первый свой турнир WTA. Жаль, что побродить по городу и отметить здесь же это событие не успеваю, но в следующем году, когда прилечу обратно, обязательно посещу все лучшие места.

Элина Свитолина в очередной раз провалилась, уступив в четвертьфинале в двух сетах китаянке Ван Цян, который, как уже упоминалось выше, не дала шансов Ястремская. Что случилось с нашей пока все еще главной надеждой? На этот вопрос, похоже, не знает ответов и сама Свитолина. А вот лучшая теннисистка Украиныв очередной раз провалилась, уступив в четвертьфинале в двух сетах китаянке Ван Цян, который, как уже упоминалось выше, не дала шансов Ястремская. Что случилось с нашей пока все еще главной надеждой? На этот вопрос, похоже, не знает ответов и сама Свитолина.

А пока ее падение продолжается, и выступление на итоговом турнире в Сингапуре продолжает быть под очень большим вопросом. Ситуацию усугубляет еще и то, что Элина отказалась от сотрудничества с американским тренером Ником Савиано. Под его руководством она провела подготовку в академии Савиано в Майами и вместе с ним приехала на турниры в Ухане и Пекине, где проиграла свои стартовые матчи.

Ранее Ник работал с американкой Слоан Стивенс и канадкой Эжени Бушар. Эндрю Беттлс, с которым лучшая теннисистка Украины сотрудничает с прошлого сезона, остается в ее команде.

Свитолина. - Сейчас я очень расстроена, ведь не смогла показать даже 20 процентов той игры , которую умею, - отметила

Что же дальше? На этой неделе Элина не заявилась ни на один турнир (International в Люксембурге и Premier в Москве). А ведь именно по их итогам и определятся последние две участницы итогового турнира WTA в Сингапуре.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

ГОНКОНГ. Турнир WTA International. 700 000 долларов. Открытые корты. Хард. 32 участницы. 1/4 финала. Ван Цян (6, Китай) - СВИТОЛИНА (1, Украина) - 6:2, 6:4. Мугуруса (4, Испания) - Кумхум (Таиланд) - 6:2, 7:5. ЯСТРЕМСКАЯ (Украина) - Кучова (Словакия) - 7:6(6), 6:2. Чжан Шуай (Китай) - Гаврилова (7, Австралия) - 6:1, 6:3. 1/2 финала. Ван Цян - Мугуруса - 6:7(5), 6:4, 7:5. ЯСТРЕМСКАЯ - Чжан Шуай - 7:5, 6:4. Финал. ЯСТРЕМСКАЯ - Ван Цян - 6:2, 6:1. Парный разряд. 1/2 финала. Аояма/Морозова (4, Япония/Белоруссия) - Н.КИЧЕНОК/Ан.Родионова (Украина/Австралия) - 4:6, 6:3, 10:7. Финал. Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай) - Аояма/Морозова - 6:4, 6:4.