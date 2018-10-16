Эстония и Венгрия разыграли триллер в Таллинне

Захватывающий матч состоялся в Таллинне. Сборные Эстонии и Венгрии поочередно выходили вперед, но в итоге зафиксировали боевую ничью со счетом 3:3. Остается с нетерпением ждать ответного поединка, который, наверное, определит аутсайдера группы C2.

Лига Наций 2018-20. Лига C. Группа C2.

Эстония - Венгрия 3:3 (1:1)



Голы: Лутс, 20 (1:0); Надь Д., 24 (1:1); Салаи, 54 (1:2); Пикк, 70 (2:2); Аньер, 79 (3:2); Салаи, 82 (3:3)



Эстония: Аксалу (Лепметс, 43); Тенисте; Баранов; Метс; Пикк; Антонов И.; Васильев К.; Лутс; Тамм; Оямаа; Аньер (Пурье, 90)



Венгрия: Гулачи; Барат; Кадар; Орбан В.; Шаллаи; Надь Д. (Эппель, 75); Надь А.; Кляйнхайслер (Паткои, 68); Ковач Иш.; Ловренчич (Беше, 80); Салаи



Предупреждения: Аньер, 23; Лутс, 74; Баранов, 82 - Надь Д., 75; Паткои, 93